廣州市文物保護教堂：光孝堂開設「信仰藥房」

廣州基督教光孝堂創新開設「信仰藥房」，「處方」涵蓋婚姻家庭、單身約會的靈性支持。同時，舉辦聖經知識競賽，激發信徒讀經熱情。教堂建於1921年為「廣州市文物保護單位」哥德式建築風格莊嚴美觀。



該教會在官方微信上發布消息，介紹「信仰藥房」的概念，這個互動場所鼓勵信徒和遊客「拿起藥」和尋找「藥方」，以在主裡重新獲得力量並繼續前行。



文章特別針對當代人生活中的挑戰，如嚴峻的就業情況、孩子的學業壓力、家庭瑣事等，提供了各種「處方」。這些「處方」涵蓋了婚姻、家庭、親子關係、單身、約會、服務、心理等方面，旨在幫助人們找到應對生活挑戰的靈性指引。



光孝堂鼓勵人們在廣州遊覽時，不妨到信仰藥房「取藥」，以獲得靈性的滋養和支持。



此外，光孝堂在8月3日舉辦了第一屆全堂聖經知識競賽，這次競賽包括團隊賽和個人賽，知識範圍涵蓋摩西五經和四福音。競賽通過智慧密函搶答風暴、經文碎片拼圖挑戰、你劃我猜等形式，以選擇題、填空題、加分題等多種題型，檢驗信徒的經文熟悉程度。



該活動旨在激發弟兄姊妹對上帝話語的渴慕和讀經熱情，扎根真理，加深信仰，以聖言滋養屬靈生命。



光孝堂是中國廣州市的一座重要的基督教堂，位於越秀區光孝路29號，教堂建於1921年至1924年，是由旅美華僑基督徒組織的中華綱紀慎自理傳道會（公理會）回國投資建造，該會總幹事譚沃心牧師（Rev. Yuk Sam Tom，1888年—1986年）負責籌劃建堂事宜。



教堂坐西朝東，共有四層，高度為26.7米，長度為35米，寬度為23米，能夠容納1200餘人進行禮拜，是廣州最大的教堂之一。這座教堂不僅是廣州基督教信仰的重要場所，也是廣州歷史和文化的重要見證。



2009年1月，光孝堂被廣州相關部門評定為「廣州市文物保護單位」，教堂歷史可以追溯到十九世紀八十年代，具有重要的歷史和文化價值。



光孝堂的建築風格是中西結合的哥德式，從正面看，它與巴黎聖母院有幾分相似。三樓正面中間有一個玫瑰花形的彩色大圓窗，直徑約5米，非常引人注目。南、北兩邊建有塔形鐘樓，塔頂和周圍用琉璃瓦裝飾，增添了教堂的莊嚴和美麗。

