跨越教會合一的巨大障礙：有政治分歧時 依然愛他們的七種辦法

編者按:在當今兩極分化的世界裡，政治分歧往往會導致家庭關係的嚴重裂痕。這在教會中也很常見，尤其是華人教會中，政治分歧往往導致教會分裂。有沒有可能在我們有不同的政治觀點時，依然彼此相愛? 方法在哪裡?



當你的家人在餐桌上談論或在社交媒體上發表支持你不同意的政治候選人或議題時，這可能讓你感到壓力重重。不同的政治觀點似乎成為家庭團結(教會和一)的巨大障礙。然而，上帝的愛遠遠超越政治意見。上帝--祂超越了任何地點和歷史時期的政治--呼召你無條件地去愛他人。耶穌說，兩條最大的誡命是用你全部的心、靈、意志和力量愛上帝，並像愛自己一樣愛鄰舍（馬可福音12:30-31）。這些誡命同樣適用於你的家人，無論他們的政治立場如何。通過政治分歧愛你的家人，不僅僅是為了保持和平；這是為了以榮耀上帝的方式活出你的信仰，並反映出祂對他人的愛。以下是當你在政治上與家人(或會友)意見不一致時愛他們的七種方法。



先理解對方，再求被理解



愛你的家人時，先理解他們的觀點再表達你自己的觀點是最重要的步驟之一。雅各書1:19提醒你：「每個人都應該快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。」這節經文強調了良好傾聽的重要性，特別是當情緒高漲時。當你花時間真正傾聽家人的觀點時，你表明你重視他們作為個體，而不僅僅是辯論中的對手。帶著同理心傾聽有助於搭建理解的橋樑，並能緩和政治討論中常常出現的緊張局勢。理解他們的觀點並不意味著你必須認同他們的立場。相反，這只是承認他們的感受、經歷以及他們觀點背後的理由。這樣做可以為更有尊重和建設性的對話打開大門，並在此過程中展示上帝的愛。



專注於共同點



儘管政治分歧可能十分顯著，但必須記住，在一個家庭中，團結往往多於分裂。腓立比書2:2鼓勵你「要意念相同，愛心相同，有一致的靈，有同樣的心志。」這種團結並不意味著思想的一致，而是對愛與互相尊重的共同承諾。不要只關注分歧，試著專注於你和家人共享的價值觀。例如，你們可能都認同家庭的重要性、勤奮工作或社會中的同情心需求。強調這些共同的價值觀，可以鞏固你們的聯繫，為更富有成果的討論奠定基礎。找到共同點還包括承認你作為上帝兒女的身份，遠比任何政治立場更為重要。以弗所書4:4-6指出：「一個身體，一位聖靈，正如你們蒙召，同有一個指望；一主，一信，一洗；一位上帝和眾人的父，超越眾人之上，貫通眾人之中，也住在眾人之內。」這種共同的信仰是最終的共同點，它超越政治分歧，將你們團結為上帝大家庭的成員。



實踐謙卑與恩典



謙卑是應對家庭內部政治分歧的關鍵美德之一。腓立比書2:3-4敦促你：「凡事不可貪圖虛榮，只要存心謙卑，看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。」實踐謙卑意味著承認我們並非無所不知，我們的視角有限。在政治對話中，堅持自己的意見為絕對真理可能很有誘惑力。然而，以謙卑的態度進行討論，讓你承認自己不懂某些事情，考慮自己可能會錯，並欣賞他人即使有不同政治觀點時所帶來的智慧。恩典與謙卑密切相關。歌羅西書4:6建議：「你們的言語要常常帶著和氣，好像用鹽調和，就可以知道該怎樣回答各人。」當你向家人展示恩典時，會創造一個讓他們感到安全的環境，他們可以毫無畏懼地表達自己的觀點。恩典讓你在不同意的情況下不具對立情緒，在糾正時不加以譴責，並且無條件地去愛。



為你的家人禱告



禱告是愛你的家人，尤其是在政治上與他們意見不一致時的有力方式。禱告將你的注意力從眼前的爭議轉向上帝的掌控。聖經在提摩太前書2:1-2中勸勉你：「我勸你，首先為眾人，為君王和一切掌權的，懇求、禱告、代求、感謝；使我們可以敬虔端正，平安無事的度日。」無論家人的政治立場如何，為他們禱告有助於使你的心與上帝的旨意對齊，並促進家庭中的和平氛圍。當你禱告時，求上帝使你的心和家人的心柔軟，賜給你們智慧，幫助你們彼此相愛如同上帝愛你們。禱告讓你相信，即使你未立即看到結果，上帝也在你家人的生命中工作。



展示無條件的愛與接納



無條件的愛與接納是保持健康家庭關係的關鍵，尤其是在政治分歧中。羅馬書5:8指出：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」這節經文描述了上帝通過耶穌最終的犧牲所展現的無條件之愛。這種無條件的愛可以激勵你無論如何都去愛你的家人。無條件的愛意味著接納你的家人，無需試圖改變他們以符合你的政治觀點。這涉及尊重他們持有不同意見的權利，並避免讓政治分歧掩蓋你們彼此之間的愛。展示無條件的愛反映了耶穌的心，並創造了一個真實關係可以在政治分歧中蓬勃發展的環境。無條件的接納也意味著慶祝你家人的獨特觀點和經歷。認識到每個人都帶來了寶貴的視角，思想的多樣性可以帶來更豐富、更有意義的對話。擁抱你家人的獨特性促進了相互尊重，並加強了無論政治觀點如何將你們聯結的紐帶。



鼓勵開放與尊重的對話



鼓勵開放和尊重的對話是維持家庭關係的關鍵，尤其是在政治上有分歧的情況下。箴言15:1建議：「回答柔和，使怒消退；言語暴戾，觸動怒氣。」在與家人進行政治討論時，保持平和與尊重的語氣很重要。創造一個讓每個人都感到被聆聽與重視的環境，要求為談話設置界限。約定只在特定時間討論政治問題（以防止這類討論影響到其他對話），並以建設性的方式進行，而不是對抗性的方式。鼓勵彼此坦誠地表達想法和感受，而不用擔心被判斷。這有助於防止衝突升級，即使有分歧也能讓你們感到更加緊密聯繫。此外，對彼此保持學習的開放態度可以將政治分歧轉化為成長的機會。提問、尋求澄清，並表現出對家人觀點的真實興趣。通過竭盡全力創造一種好奇與尊重的氛圍，你可以將潛在的分裂對話變成有意義的交流，增進你們的關係並榮耀上帝。



保持永恆的視角



最後，保持永恆的視角在處理家庭中的政治分歧時至關重要。雖然政治問題很重要，但它們只是短暫且屬世的問題。與此相對，上帝與你的關係以及作為祂兒女的家人之間的關係具有永恆的意義。耶穌在馬太福音6:33說：「你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了。」因此，你的首要目標應該是上帝的國度，並以聖潔的方式生活，榮耀這位永恆的上帝。這意味著應該將愛、善良和團結置於政治勝利或在爭論中正確之上。羅馬書14:19提供了關於保持永恆視角的智慧：「所以，我們務要追求和睦的事與彼此建立德行的事。」與其讓政治分歧造成分裂，不如專注於建立家庭並帶來和平。記住這個世界不是你的最終歸宿，這有助於你對政治觀點保持寬鬆，並更加珍惜與家人的關係。



總而言之，當你在政治上與家人有分歧時愛他們是一個挑戰，但也同時是一個很好地活出你信仰的機會。最終，你對上帝的信仰超越了政治。上帝呼召你像祂那樣去愛你的家人。那種愛並不以是否與家人意見一致為條件。它根植於你們作為上帝兒女的共同身份。通過專注於愛你的家人，你可以在政治上意見不合時維持家庭和諧，並向認識你的人展示上帝超越一切障礙的愛--包括政治分歧。（内容来源：crosswalk）

