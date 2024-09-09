白大衛牧師安息主懷：一生奉獻臺灣基督教育事業





2024年9月6日，曾任臺北基督學院院長及董事長的美國籍宣教士白大衛牧師（Dr. David White）安息主懷，享年90歲。臺北基督學院及相關機構已啟動治喪委員會，呼籲大家代禱。







白大衛牧師的忠實服事和奉獻深深影響了無數臺灣學子。洛杉磯真道靈糧堂的Cathy Chang回憶起她初見白牧師的情景：「新生訓練的第一天，我看到一位老外默默撿起地上的垃圾丟到垃圾桶裡，如果不是他獨特的面孔，我幾乎以為他是學校的工友。這是我對白牧師的第一印象，他溫文儒雅，謙卑柔和。」Chang牧師表示，白大衛牧師對她的屬靈影響深遠，促使她成為全職傳道人。



致力於臺灣基督教育：從美國到臺灣的異象與呼召



白大衛牧師於1975年接受上帝的呼召，帶領家人來到臺灣，開始在臺北基督學院（前身為基督書院）任職。這一召命是在他25年的等待和裝備之後實現的。雖然許多歐美宣教士當時選擇前往非洲，但上帝帶領白牧師走向了臺灣。



白大衛牧師的異象與使命深深根植於他年輕時所受的啟發。在他10歲時，有人將福音傳給他，並通過當地教會牧師的關懷，白牧師開始了與基督的關係。青少年時期，他聽到了一位宣教士的分享，燃起了他對跨文化宣教的渴望。



當時的基督書院創始院長，宣教士賈嘉美牧師（Rev. Dr. James Graham）在年邁時邀請白大衛接任書院的領導工作。白牧師毅然回應了這一呼召，與妻子Barbara一同奉獻了他們的生命，白氏一家也成為臺灣基督教育的見證者與貢獻者。







致力於基督教博雅教育



臺北基督學院是臺灣唯一以基督之名創立的高等教育機構，同時也是少有的提供全住宿型基督教博雅教育的學校。白大衛牧師在擔任院長期間，推動博雅教育，強調文法、修辭、辯證、算術、幾何、天文與音樂等「七藝」的教學，期望培育出溫文儒雅、博學多聞的學子。白牧師以身作則，將基督的愛與智慧傳遞給每一個學生。



家族的傳承與影響



白大衛牧師的家庭也深受上帝呼召的影響。其女兒白貝姬（Becky White）一開始並不願意在臺灣教書，但因著神的提醒「臺灣也是妳的地方」，她回到了臺北基督學院，成為英文教授，延續了家族的奉獻與服事。



白大衛牧師的一生奉獻不僅僅是對臺灣教育的貢獻，更是對跨文化宣教的忠誠見證。他的一生見證了上帝的信實與帶領，如今，他已榮耀歸回，安息主懷。

