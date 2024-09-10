英國生命大遊行千人參加反對墮胎

英國民眾對墮胎議題形成兩極，去年有民調顯示大部分英人支持女性以任何理由進行人工流產手術；然而宗教團體一直反對，希望立法尊重生命，近日並舉行一年一度的「英國生命大遊行」，數千人參加。



反對者：支持墮胎是一種錯誤的觀念



在過去的周末（7日），數千人參加一年一度的「英國生命大遊行」（March for Life），遊行隊伍從倫敦的威斯敏斯特伊曼紐中心出發，向議會廣場進發。活動吸引了來自不同教派的基督徒參加，包括天主教、新教及東正教的成員，他們在早上舉行的教會禮拜中表達了對生命的尊重。



今年活動的主題是「墮胎不是醫療保健」，演講嘉賓包括倫理學家Calum Miller博士、生育專家Ira Winter、反墮胎活動家Dawn McEvoy等人，北愛爾蘭福音派聯盟（Evangelical Alliance Northern Ireland），還有前墮胎者海伍德博士 （Dr. Haywood Robinson），支持生命的價值，並對當前的墮胎政策提出批評。



海伍德博士強調，支持墮胎是一種錯誤的觀念，並促請人們認識到墮胎並不應被視為醫療保健。他表示「嬰兒永遠不會選擇死亡」，強調對生命的捍衛。



同時，倫敦天使教會的牧師雷根·金（Patrick Regan King）也指出，反墮胎問題在部分福音派教會中依然是個禁忌話題，人們對於這一議題的討論仍然非常有限。



他說：「人們不想談論、不想在講壇上誠實地處理這話題，或者只是用非常廣泛、模糊的術語。但救贖的力量是認識到墮胎的本質，認識到這是反對上帝的罪惡，但也承認自由是存在的。」



支持者：理解孕婦的困境



然而，有調查指出英國民眾表示理解孕婦的困境。根據英國YouGov的調查，被問到「是否應該允許墮胎？」87%的受訪民眾支持墮胎，49%的人認為設置「24周限制」是合適的。調查反映許多英國民眾對現行墮胎法律持有滿意的態度，表示社會對於女性權益的認可逐漸增強。



此外，當被問及「哪些情況下允許女性墮胎」？65%的參與者認為在懷孕24周前，女性應當擁有自主選擇墮胎的權利。同時，79%的人同意在母體健康受到威脅的情況下，女性應不受24周的限制，這表明社會對待孕婦的困境十分理解，並給予墮胎權最大的尊重。

