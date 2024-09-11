川普與哈里斯首次總統辯論中平分秋色 華人牧者: 不會影響選票





9月10日晚，前總統唐納德·川普和現任副總統卡馬拉·哈里斯在費城進行了他們的首次總統辯論。此次辯論涵蓋了多項議題，包括經濟、移民、國際事務和女性權利等。雙方在辯論中的表現都備受關注，各自支持者對其表現也有不同的看法。



哈里斯表現出色，川普策略遭質疑



媒體和專家普遍認為哈里斯在辯論中表現出色。她展現了作為"變革候選人"的形象，呼籲選民"翻開新的一頁"，並指責川普政府在多個問題上的失誤。哈里斯在辯論中以檢察官的風格，頻繁對川普進行了有力的反駁​​(POLITICO)。



相比之下，川普在辯論中更多地關注過去的爭議和自身的成就。他強調自己在經濟、稅收和國際事務上的政策，尤其是降低通貨膨脹和改善醫療保險的計劃。然而，部分觀察者認為，川普在辯論中的表現有些過於溫和，未能充分利用機會反擊哈里斯的攻擊​​(POLITICO)。



張伯笠：大選難分高下，不會影響選票



華人牧者張伯笠認為，這場辯論不會對選票產生太大影響。他指出，川普在辯論中反駁得非常好，尤其是在結論部分表現出色。然而，川普在面對哈里斯這樣一個"特別的人物"時，顯得有些不知所措。他認為，川普過去四年的執政經驗和他的政策主張在選民中有很高的認同度，例如降低通貨膨脹、減少稅收、增加關稅等​​(Fox News)。



張伯笠還提到，儘管川普沒有提出一個詳細的醫療保險計劃，但他認為川普在當選總統後一定會推出一個比奧巴馬醫改更好的方案。張伯笠認為，川普的政策主張對於中產階級來說更加有利，而哈里斯則未能在辯論中表現出明顯的優勢​​(POLITICO)。



未來走勢仍不明朗



總體來看，這場辯論雖然沒有顯著改變選舉的整體走勢，但卻為選民提供了一個了解兩位候選人政策和個人風采的機會。正如張伯笠所言，這場辯論不會對選票產生決定性影響，但卻是展示美國民主制度的一個重要環節。隨著大選臨近，雙方還需繼續努力爭取選民的支持。

