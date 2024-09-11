末世中傳福音的最大挑戰：向年輕一代傳遞基督教信仰核心價值

在當今複雜多變的社會中，教會面臨著前所未有的挑戰，特別是在向年輕一代傳遞基督教信仰核心價值方面。近日，招世超牧師（矽谷匯點華人教會創會牧師）在一次分享中詳細探討了這一主題，揭示了末世中傳福音的種種困難與應對策略。



1. 末日鐘的警示與信仰的回應



招世超牧師首先引用了末日鐘的最新更新，指出2024年1月23日，美國科學期刊《原子科學家公報》宣布末日鐘已接近午夜12點，僅剩90秒。末日鐘的存在旨在提醒人類注意全球性風險，如核武器和氣候變化，推動全球對未來的警覺。招牧師結合這一警示，提出儘管世界正面臨諸多危機，基督教信仰仍提供了一種堅定的應對方式。聖經中提到，世界最終將被毀滅，但對信徒而言，這並非絕望，而是上帝救贖計劃的一部分。



2. 年輕一代的信仰挑戰



招牧師提到，當代年輕人受現代無神論思想的影響，許多基督教家庭的孩子們對LGBTQ群體表示同情和支持。面對這一現象，教會需要重新審視如何牧養年輕一代。他特別提到李燕光牧師策劃的第二代牧養論壇，強調教會必須積極應對年輕人流失的問題，並用真實的信仰生活和價值觀來吸引他們。



另外，許多基督徒當今在世界各地面臨逼迫。雖然在北美相對幸運，但許多教會掙扎求存，年輕人離開教會，教會老化問題日益嚴重。儘管教會努力改變現狀，但往往成效甚微。



3. 教會發展的實際經驗



招牧師分享了自己在教會發展的實際經驗。在2020年退下主任牧師職務後，他本希望輕鬆退休，但上帝的引領讓他在2022年啟動了第五個教堂的設立。雖然當時已年過七十，招牧師還是在神的引導下繼續擴展事工。特別是在他與師母討論時，提到希望開設社區服務中心，吸引更多社區年輕人。儘管面臨財務挑戰，但上帝通過一位願意捐贈房產的姐妹為這一願景提供了資金支持，最終成功開設了社區服務中心。



4. 應對資源不足的策略



牧師指出，儘管教會常常面臨資源不足的問題，但以賽亞先知的應許提醒我們：上帝會在曠野開道路，在沙漠開江河。在這種信念的支持下，教會採取了一系列措施，包括通過轉播服務擴大影響力，鼓勵會眾每月做出犧牲，支持福音工作。他提到，教會還通過特別活動，如紙飛機比賽，吸引年輕家庭和社區成員參與。



5. 社區合作與青少年事工



在與附近的加州十字學院合作方面，教會發現了將學生帶到教會的機會。通過與學校溝通，安排接送服務，最終獲得了學校的支持，使得學生可以更方便地參與教會活動。這一合作不僅帶來了新信徒，也進一步拓展了教會的影響力。



6. 牧者的責任與會眾的參與



招牧師最後強調，作為牧者和教會領導者，我們需要詳細了解會眾的實際情況，並積極尋求解決方案。教會中的每個成員都應當承擔起責任，共同面對和解決教會的挑戰。他引用了《箴言》中的教導，提醒大家要用心了解和管理教會中的各類事務，只有這樣，才能在末世中有效地傳遞基督教的核心價值。



招世超牧師的分享深入探討了在當今末世中傳遞基督教信仰的核心挑戰與應對策略。儘管面臨諸多困難，教會依然要以堅定的信念和創新的方法，繼續向年輕一代傳遞福音，履行神賦予的使命。

