中美教會對話：美方盼團結 中方強調「不是照搬西方文化」

中國教會代表團赴美國出席中國事工論壇，論壇旨在加強兩國教會友誼與合作。美國牧者期望相方合作豐富教會靈性和團結；中方強調建立「中國的教會」，從聖詩崇拜、教堂建築更多反映中國文化，不是僅僅照搬西方文化。



中國基督教日報（China Christian Daily）報導， 中國教會代表團應美國長老教會外展基金會邀請，訪問北卡羅來納州的夏洛特市，由中國基督教協會會長吳巍牧師（Rev. Wu Wei）率團共18人，與美國長老會牧師、長老、同工、信徒領袖等50餘人參加。



美國與會者來自外展基金會、威斯敏斯特長老教會、北卡羅來納州長老教會及一些州分的長老教會，以及華裔事工的領袖和其他教派全球宣教部的代表亦出席論壇。代表團出席8月31日由外展基金會和威斯敏斯特長老教會共同主辦的中國事工論壇。第二天，代表們參加在威斯敏斯特教堂舉行的主日禮拜。



威斯敏斯特長老教會主任牧師歐文·斯特普（Rev. Owen Stepp）致歡迎詞及在早餐期間主持晨禱。Outreach基金會執行董事邁克爾•穆勒（Mark Mueller）和董事會主席華里•衛斯理 （Rick Wesley）致開幕詞。



斯特普牧師談到了威斯敏斯特長老教會的使命和價值觀，強調使命中的合作如何豐富教會的靈性和團結。



衛斯理則表示一直盼望著這次交流對話，感謝神為他們做了大事感到很喜樂。他還希望未來每年進行互訪，以加強友誼和了解，讓美國和中國教會成為上帝和平的工具。



吳巍牧師在回應中對美方的熱情接待和積極參與表示感謝。他介紹了中方代表的情況，並表達加強兩國教會溝通與交流的願望，也邀請美國教會朋友訪問中國。



中國基督教協會副會長兼總幹事林曼紅牧師（Rev. Lin Manhong）發表主題演講，全面介紹中國教會的歷史、現況、特色和事工亮點，還討論面臨的挑戰和問題。



中國教會代表指出，要在中國廣大民眾中取得真正的成功，教會必須成為「中國的教會」而不僅僅是「教會在中國」。聖詩的崇拜方法和教堂建築需要更多地反映中國文化，而不是僅僅照搬西方文化。同時提出，生活在一個後宗派時代要尋求信仰上的更統一，因此教會必須反映和回應中國的文化和社會，包括認真參與和批判性地擁抱社會主義價值觀。



演講結束後，大會安排半小時的問答環節。中國基督教協會副會長耿衛忠牧師（Rev. Geng Weizhong）作總結勉勵，呼籲兩國教會尋求扎根於基督的新生命，在基督裡成熟，在信仰上達到合一。



是次訪問於「中美基督教論壇2024」之後進行，該論壇於8月28日至29日在伊利諾州芝加哥的美國福音路德教會總部舉行。

