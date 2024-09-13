商福培靈會 鍾志廣牧師：職場遇困難不代表行錯方向





商區福音使團職場培靈會展開，鍾志廣牧師以尼希米故事勉勵信徒，強調神的僕人需禱告、承擔神國、愛神愛人；職場宣教學員Abi分享重返職場面對上司的挑戰，仍將平安喜樂帶回公司，堅守真理與宣揚神的國度。



商區福音使團、循道衞理聯合教會香港堂一連兩晚（9月12日及13日）合辦職場培靈會，主題「時機」，商福董事鍾志廣牧師在首晚培靈會以舊約聖經人物尼希米重建城牆的故事，勉勵職場信徒，指出在職信徒每天為工作忙碌打轉，建立良好的屬靈生活談何容易。然而，上帝在不同時代按祂的旨意保守遵從祂的百姓，這群百姓不甘於隨波逐流，甚至為神奮不顧身，以勝過黑暗時刻，見證永生的上帝，並以神的眼光服侍當代的人。



尼希米身分與使命



尼希米是生於波斯的猶太裔人，出身於被擄很多代的移民家庭。他在波斯帝國亞達薛西王時期擔任酒政，當時波斯帝國處於全盛期，版圖橫跨亞洲和非洲，共有127個行省。尼希米位高權重，僅次於王子。



然而，他看重的卻是耶路撒冷的荒涼，始終記掛著神的需要，將眼光放在神的救贖。雖然他身處於事業的巔峰，卻毅然選擇回到耶路撒冷重建城牆，這是一個冒著生命危險的決定，與今天職場政治鬥爭的危險相比更為艱難。



職場遇困難不代表行錯方向



鍾志廣說：「尼希米的成就和經驗為的是神工作的序幕，原來一切都是神的安排，尼希米也看清楚這一點。」他指出，神的僕人需要禱告，尼希米祈求耶和華天上的神，這位大而可畏的神。



「禱告是確認你是神僕人的機會，若然你確認這身份，就不得不在神面前承認自己是神的僕人。作神僕人的本分是承擔神國，完成神的需要，遵從神的道。」鍾志廣續指，基督徒為神委身看似容易，但奉獻卻需放棄事業和他人對你的期望，並且透露，他奉獻讀神學的時候，師母放棄了進修的機會，父母更因此流下了淚水。



此外，作為神的僕人，遵守神的旨意至關重要。《尼希米記》1章9節提到神對我們的旨意是緊守執行祂的誡命，最重要的誡命是「盡心、盡性、盡意愛神，並且愛人如己」。



主耶穌實踐這個誡命，使我們能在理性和邏輯的空間，運用自己的智慧、才幹和能力，在職場完成這誡命。



鍾志廣強調：「我們所作的事必須朝著愛神愛人的方向進行。過程中雖不一定暢通無阻，遇到很大的困難，但這不代表我們行錯了方向。我們要做的不是放棄，而是敬畏主，將注意力轉移到神的身上，不再定睛自己的得失，而是神的尊榮，因為這位神是大而可為的，坐在天上為王。」



最終，我們會發現神所成就的往往超越我們的想像。尼希米在重建城牆的過程中遭遇不少困難，但他選擇專注於神的工作和榮耀，因此他有堅定的信心克服了諸多挑戰。



作神僕人三件事



鍾志廣表示，作為神的僕人有三方面的提醒來自尼希米：



1. 關懷神的國：以神的眼光看見神國的需要，注視到耶路撒冷的城牆被毀，這成為他心中所繫的重任。



2. 堅定的信念：作為神的僕人，在完成神的工作過程中，雖然有神的恩典，但不代表必然暢通。此時，我們需要有堅定的意志和信念，仍然相信坐在為王的神能幫助我們渡過困境。



3. 承擔神的國：尼希米甘願放棄榮華富貴，承擔神國的需要。今天的信徒也要相信，祂就是拯救我的神，而我就是祂的僕人。



鍾志廣勉勵會眾反思。作為神的僕人，我們是否能夠對荒涼的世界發出哀慟，並回應這些需要。



重返職場神一直開路



信徒在職場遇到不少挑戰，重回職場的Abi如何經歷和跨越困難？本身是建築師的Abi在會上分享，為了照顧孩子選擇在婚後全職做家庭主婦達十年。在這段期間，她的身分不僅是妻子和母親，還是傭工僱主等多重角色。經歷了十年的家庭生活後，她決定重新回到工作崗位，但最初的求職過程並不順利，半年來都沒有音訊。



在此期間，她參加了商福的職場宣教課程，後來她成功獲得了一份新的工作，上司是一位70多歲的年長者。她回顧自己的求職過程，發現一個道理：「神一直在默默作工，只是我們不知道。」



面對上司挑剔 將平安喜樂帶到公司



然而，新工作帶來了不少挑戰。她的上司對她的建築圖則持有惡劣的態度，甚至拒絕接受。面對這樣的困境，Abi尋問神理解到神在陶造她，察覺到上司內心不安、同事沒有喜樂，神告訴她：「將平安與喜樂帶返公司。」



此後，她發現公司裡有一位清潔阿姨是基督徒，這位阿姨每天在公司行圈禱告，使她受到鼓舞，開始跟隨她的榜樣，在工作環境中持續禱告，在職場宣教課程也學到「建立良好關係是返工的首要」，這學會了建立良好的職場關係，



Abi提到，有一次信佛的上司告訴她佛祖是他的老師，Abi心中感謝神賜給她智慧，回應道：「耶穌也是我的老師。」讓她意外的是，上司竟然說：「耶穌是神！」



除了與上司的互動， Abi也面對道德上的挑戰。有一次，她被要求說謊來拖延付款，但她堅定地拒絕了。雖然如此，她仍然與上司保持溝通，並發現這位上司退休後還在工作，似乎是在尋找人生的價值。 Abi對此感到可憐，理解到這位上司需要神的救贖與平安。



堅守真理與宣揚神的國度



在這些經歷中， Abi更深刻地明白了自己真正的身份——作為神的僕人。她感受到肩負起責任，做好本分，同時宣揚神的國度，也願意在各種挑戰中被神陶造，顯出神的作為。

