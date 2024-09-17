尼希米宮廷智鬥帝王：鍾志廣牧師籲職場信徒「先求神的國」

在職場「有老細沒有上帝，有上帝沒有老細」，究竟「老細和上帝能否共存」？鍾志廣牧師在商區福音使團第二晚的培靈會解讀尼希米記，強調為神事奉要付出代價，而且將異象付諸行動。



商福董事、鑽石山浸信會主任牧師鍾志廣在第二晚的靈會繼續以尼希米為主題，引領大家思考尼希米記第2章的內容，尼希米是如何在工作中得到神的引導，並通過神的恩典在職場上為神工作。



尼希米智鬥亞達薛西王



在亞達薛西王的酒宴上，尼希米表露希望返回耶路撒冷重建城牆的計劃，但沒有急於行動，而是運用「等待」的策略，從「基斯流月」（11、12月）等候到「尼散月」（翌年3、4月），約莫隔了幾個月的時間。



鍾牧師繼而分析尼希米與亞達薛西王之間的對話，指出是一個充滿張力的場景。尼希米有意表現出心事重重，讓王主動關心他為何面帶愁容。這位精明的君主必定察覺到尼希米心裡的「愁煩」（尼2:2），原文是指「邪惡」、「惡念」，這使尼希米面臨非常危險的境地，是冒險的舉動。



尼希米選擇在這時機聲明重建城牆的計劃，同樣是運用「等待」的策略。當時亞達薛西王正需要加強對邊境的防守，特別是猶大國的狀況。因此，尼希米提到返回耶路撒冷的計劃時，王感到非常高興，願意讓自己的心腹去完成這項任務。



另一方面，尼希米的請求也幫助亞達薛西王解決兩難的局面。鍾牧師解釋二十年前亞達薛西王登基之時，省長、書記巫告猶大和耶路撒冷的居民，建造城牆完畢不再向王進貢，王就下令停止聖殿工程（以斯拉記4章）。要是亞達薛西王批准尼希米重建聖殿豈不是打倒昨天的自己。



因此，尼希米在「王后也在場」的特別酒宴背景下提出請求，當時女性不得參與政治，由此推測那場酒宴是在後宮進行，沒有大臣在場。



值得注意的是，尼希米並未直接提到耶路撒冷，而是以城門被火焚燒來表達，這巧妙地解決了王的兩難局面，同時成就了神國的需要。然而，尼希米將成就歸功於神：「因我神施恩的手幫助我。」（尼2:8）。



為神事奉：付出代、付諸行動



鍾牧師指出：「信徒在職場也能成就神的國度，但前提是要先求神的國和神的義。」他強調，為神事奉必須付出代價，尼希米願意離開書珊城的舒適區，冒著風險返回荒蕪的耶路撒冷，這讓我們反思是否願意為神的需求付出代價。



此外，為神事奉要付諸行動。尼希米不僅停留在夢想中，而是切實地將異象付諸行動，雖然有神的恩典，但他依然要付出努力和耐心，甚至承擔風險。鍾牧師勉勵會眾：「作為神的僕人，我們也要有相應的行動，讓神使用我們的全部是榮耀的事奉，承擔神國的需要。」承擔的意思就是羅馬書12章1至2節所說：「將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，你們如此事奉乃是理所當然的。」以此來事奉神。



最後，鍾牧師向會眾作出兩個呼召：「讓職業場所為神使用，成為聖潔的工具」，以及「願意透過商福接受職場宣教的訓練，成為更有效的神僕」，會眾紛紛舉手回應及表達決意。

