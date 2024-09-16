香港牧者赴世界循道衛理宗大會 探索戰爭下的公義





中華基督教會香港區會參加世界循道衛理宗協會第22屆大會，主題「On the Move」強調動態與行動，會議包括專題探索，如戰爭期間守護靈魂的討論，來自烏克蘭的神學家分享基督徒的應對策略。



中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師與該會執事，參加世界循道衛理宗協會（WMC）第22屆大會，日期為8月14日至18日，地點在瑞典哥德堡。



王家輝牧師在《總幹事心聲》分享是次大會因疫情推遲，今屆主題為「On the Move」（在移動中或在行動中）強調動態與行動，並設有三個分題：Migration（遷移）、Pilgrimage（朝聖）、Guiding Lights （指引之光）。



王家輝解讀分題時指出，「遷移」包括主動和被動，從主動的移民與被動因天災戰爭下的難民，同樣面臨遷移的挑戰；「朝聖」之旅是生命旅程的反思，如何倚靠上帝；「指引之光」勉勵基督徒在多元社會中應作的榜樣。



會議設有多項專題探索，其一題目討論「戰爭期間守護靈魂———公義、和平與復和」，對王家輝和執事感受比較深，並探索公義的問題。來自烏克蘭的神學家分享戰爭背景及基督徒的應對，如有堅定信仰依靠上帝，獲得力量；祈禱與讀經，沉浸上帝的話語獲取精神慰藉；實踐教義，用仁愛與寬容對待他人；參與教會活動，獲取社群支援；行善積德，幫助他人增強信德等。



總括而言，在動盪中，以基督為依歸的信徒必能守護靈魂，願耶穌的愛與光指引我們前行。

