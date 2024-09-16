台灣教會紀念趙鏞基牧師逝世三週年

從五人的帳篷教會到全球最大的基督教會"韓國汝矣島純福音教會"，已故趙鏞基牧師一生致力於向世界宣教，委身於教會復興，並向貧窮的弱勢族群實踐愛心，成為許多牧者的屬靈導師。



據台灣"基督教今日報"報導，在趙鏞基牧師逝世三週年之際，9月13日晚間，由趙鏞基牧師門徒協會主辦的"趙鏞基牧師感恩紀念培靈會"在新店行道會美河堂舉行。



趙鏞基牧師的兒子、現任韓國國民日報會長趙旻濟在致辭時表示，他在這個日子裡非常思念父親。過去，父親每次站上講台前，總是呼求聖靈與他同行，他看見父親獲得能力的秘訣就在於與聖靈同行。他鼓勵大家也要依靠聖靈，這樣才能在不穩定的未來中活出有能力的生活。



新店行道會創會牧師張茂松在會上分享了提摩太前書3:14與提摩太後書3:10-11的經文，感謝上帝在這個世界上留下了趙鏞基牧師。當他在牧會遇到困境時，有人建議他去韓國看看趙鏞基牧師，他勉強前往，卻在那經歷了生命的巨大轉變。他看見趙鏞基牧師充滿信心和權柄，敢於夢想並宣告神的應許。



新生命小組教會的顧其芸牧師祝禱，願感動、恩膏、差遣趙鏞基牧師的靈加倍在眾人身上，祝福教會興起，建立使徒性教會，使萬民成為主的門徒。（以上資料來源：基督教今日報）



韓國首爾的汝矣島純福音教會(Yoido Full Gospel Church)的聯合創始人趙鏞基(David Yonggi Cho)牧師於韓國時間2021年9月14日，享年85歲。汝矣島純福音教會據稱有超過80萬信徒。



趙牧師出生在一個佛教徒家庭，在通過他姐姐的一個朋友介紹後成為一名基督徒。後來，他在釜山遇到了神召會的傳教士肯尼斯·泰斯(Kenneth Tice)，並開始與他一起工作。這也使得趙牧師在1956年9月20歲時得以進入神召會的純福音神學院(Full Gospel Theological Seminary)學習。



1958年畢業後，他在首爾西北部創立了汝矣島純福音教會的前身--帳篷教會，並最終發展成為今天具有強大全球影響力的大規模運作的教會。



雖然許多人對趙鏞基在教會中的工作給予了高度評價，但他並非沒有爭議。



據韓聯社報導，2014年，他被韓國法院認定犯有失信和腐敗行為，造成教會1200萬美元的損失。他被判處三年有期徒刑，緩刑五年，並被命令支付470萬美元的罰款。

