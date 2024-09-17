首屆AI基督教福音詩歌創作展：活化中華古風





「首屆AI基督教福音詩歌創作與分享會」於元宇宙舉行，展示AI功能：重新編排舊歌；製作短視頻；根據主題、經文或情感生成歌詞初稿；翻譯成不同的語言、適應不同的文化背景；創作出優美的中華古風詩歌，傳達《馬太福音》5章1至12節的《八福》信息。



AI 基督教福音詩歌展覽廳



馬來西亞的元宇宙基督徒中文團契8月11日舉辦「首屆AI基督教福音詩歌創作與分享會」，參加者來自牧師、傳道、青少年及眾多弟兄姊妹，一起分享和創作詩歌。這次會議所收集的作品展現出令人驚喜的多樣性，體現了AI技術在創作領域的潛力與創新。



該次詩歌分享會的舉辦，旨在探索AI在豐富信仰表達方面的應用，以及激勵更多人參與到福音詩歌的創作過程中。



元宇宙基督徒中文團契發起人之一的黄秀麗在《文橋》撰文，指出大會展出17首詩歌，內容涵蓋多種主題，包括靈感來自於經文、聖經故事、為事工和團契需求而創作的作品。



同時，創作手法也各有不同，參與者利用AI協助譜曲或重新編曲，展現了創作的多樣性。其中一位姊妹使用AI為文字事工製作短視頻；另一位弟兄利用AI為自己20多年前的詩歌重新譜曲，增強了崇拜的表達。



此外，有傳道人帶領青少年查考《出埃及記》後，將青少年分組創作了7首詩歌；來自印尼的一位弟兄提及，他通過指令生成了一首適合團契合唱的詩歌。



與會者普遍認為，使用AI來創作基督教詩歌是有益的，這種技術可以基於主題、經文或情感生成歌詞的初稿，幫助創作者突破創作瓶頸。AI還可以提供旋律建議和翻譯服務，促進不同語言和文化背景下的福音信息傳播。



一位弟兄分享，通過提供詳細指令，成功創作出優美的中華古風詩歌，傳達《馬太福音》5章1至12節的《八福》信息。



文章表示，盡管AI能夠提供協助，創作福音詩歌仍需依賴創作者的個人信仰和屬靈生命的見證，以確保作品真實性和準確性。這次嘗試讓我們深刻感受到了個人敬拜生活、神學基礎和紮根於主道的重要性，同時也提醒大家在使用AI工具時，要謹慎考慮「分辨」和「篩選」的必要性。



一位牧師總結其經驗認為「敬拜者賦予詩歌生命力，重點在於敬拜者的心靈，關鍵在於被敬拜的對象；敬拜方式可以是多元的，敬拜對象必須是獨一的。」

