中港台教會賀中秋：手製月餅送訪家庭

中港台教會賀中秋。香港的飲食業福音團契製作5000月餅派發給基層人士、手晴家參與中秋市集。台灣基督教芥菜種會啟動「中秋送愛行動」受惠家庭感到喜悅和感激。在遼寧有牧師創作讚美詩歌，融合中秋節傳統與中國文化。



飲食業福音團契製作月餅



中秋佳節到來，飲食業福音團契聯同多間堂會攜手合作，展開一系列義工活動，為基層人士送上溫暖的關懷。義工廚師教導弟兄姊妹製作月餅，共計超過5,000個月餅派發給有需要的人士。



義工在臉書上分享對活動的感恩之情，表示很感恩可以完成5千多慈善月餅，見到教會和機構用盡心思關懷社區舉辦活動，趁著中秋節可以開心分享，聽到的都是「祝福你，多謝你，耶穌愛你」，心情都好愉快，感謝大家的堅持，愛心繼續同行，用食物祝福社區。



手晴家參與中秋市集



新福事工協會成立的社企手晴家在臉書分享，上星期五（9月13日）參與TTI舉辦的中秋市集，得到各員工的踴躍支持和欣賞手晴家的手作品，場面非常熱鬧，感恩有大家同行，讓手晴家的媽媽在家工作又可照顧小孩。



芥菜種會啟動「中秋送愛行動」



在台灣，基督教芥菜種會啟動「中秋送愛行動」，在中秋節前夕，社工帶著祝福箱來探訪，為2500個脆弱家庭送上「祝福卡片」、「禮盒」和「生活照顧箱」。有受惠家人的母親與孩子一同感受到過節的喜悅，媽媽疲憊的臉上露出了笑容，表示這是第一次收到中秋禮盒：以前看別人吃，他們想吃卻買不起，感謝讓她覺得自己不再孤單，並分享了她在便當店和麵店找到兩份新工作的好消息。



遼寧的基督教堂創作贊美詩歌賀中秋



福音時報消息，遼寧省營口市基督教堂在中國傳統節日中秋佳節前夕（9月15日）主日傍晚，舉行「傳承中國文化，推進基督教中國化暨2024年迎中秋感恩讚美會」，旨在通過這一活動，展現基督教與中國文化的和諧共存，以及基督教在中國本土化進程中的積極努力，彰顯神佑中華所賜的恩典。



遼寧省基督教協會會長、營口市基督教兩會主席、會長侯玉潔牧師為中秋節創作的讚美詩歌，表達了對中國傳統節日的祝福和對神恩典的感謝。歌詞如下：



一輪明月掛天邊，

常思主恩典。

鳥語花香共團圓，

主佑我平安。

歲月靜好美如畫，

主佑我中華。

中華傳統節日，

傳承中國文化，

月圓人圓中秋圓，

品嚐月餅甜。

中華傳統節日，

傳遞主慈愛，

體現民族大團圓，

共享天父大愛。



讚美詩歌融合中秋節的傳統元素與中國文化傳承，表達基督徒對上帝恩典的感激之情，以及對國家和民族的祝福。透過歌詞中的描繪，侯玉潔牧師傳達了基督教的慈愛精神，並強調在傳統節日中與家人團聚、共享天父大愛的美好願望。



此外，感恩讚美會不僅是一場精神的盛宴，也是一次物質的分享。教堂為信眾精心準備了月餅，這不僅是中秋節的傳統美食，更是對每一位信徒的深情厚意。5天共製作10100個月餅，每一位參會的信徒都收到了五塊月餅，這五塊小小的月餅，承載著教堂和教牧同工對他們的大大的愛與祝福。

