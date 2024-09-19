200亞洲福音領袖呼籲：啟動家庭門訓避免教會衰落

亞洲福音派聯盟（AEA）第11屆大會在蒙古烏蘭巴托成功舉行，匯聚來自23個國家或地區聯盟和20個宣教組織約200名與會者，主題為「門徒或死亡」（Disciple or Die）。亞洲領袖表示，是時候悔改、關注年輕領袖、家庭門徒訓練，以避免教會衰落。



這次大會的一個重要亮點是，香港（香港福音派聯盟）、台灣（台灣基督教福音派聯盟）、寮國（寮國福音派團契），三個新成立的組織正式成為亞洲福音派聯盟的會員，反映該聯盟的會員數量不斷增長。



第11屆大會也迎來了三位新準會員：世界華人基督教聯盟（World Chinese Christianity Alliance）、Bahtraku、EnArche Institute。



門訓在亞洲：融合當地文化訓練本土領袖



亞洲福音派聯盟表示，會議重點關注亞洲各地的基督徒和教會如何在未來十年實現大使命。與會者一致共識，亞洲有效的門徒訓練需要聯盟及其夥伴之間的協作努力。鑑於亞洲的基督徒人口僅佔全球的7.9%，該地區門訓的重要性不言而喻。



為了推進基督教在亞洲的宣教事工，亞洲福音派聯盟的代表認為有必要以更適合亞洲背景的方式對基督徒進行培訓，並專注於幾個關鍵領域：培養本土基督徒的身份、有效分享信仰並適應當地文化、培養理解當地傳統的宗教領袖、確保教會的永續和文化相關。



對於亞洲教會而言，至關重要是注意門徒訓練在其背景下如何發生，門徒訓練應該基於當地文化理解，而不是抽象推理。



最終，為了大使命的進展和福音的迅速傳播，亞洲基督徒必須進行門徒訓練，將他們的信仰深深地融入當地的靈性和文化實踐，透過本土領袖有效地溝通和傳播信息。



該次大會不僅提供寶貴的交流平台，也為亞洲福音派聯盟未來的宣教工作指明方向，強調本土化、文化適應性和領導力培養的重要。



關注年輕領袖 避免教會衰落



亞洲福音派聯盟 (AEA) 秘書長班邦·布迪揚托（Bambang Budijanto）在大會發言：「全面的門徒訓練是耶穌給予教會的唯一策略，以履行其作為神國度在地球上的使命。沒有中間立場。教會要么正在通過門徒訓練來履行其作為神國度標誌的使命，要么正在慢慢衰落。」



來自菲律賓的雷·克里薩爾多（Rei Crizaldo）是世界福音派聯盟神學委員會的協調員，也是一位年輕的領袖，他也同意讓年輕一代儘早參與進來，讓他們成為領導夥伴的重要性。



「關注年輕人一直被認為很重要。但我們常常缺乏的是有意識地努力，不要將下一代視為即將到來的未來的『替代者』，而是將其視為此時此地的『增援』。騰出空間讓他們參與事工和關鍵對話，其中決定如何為他們、與他們一起制定事工。」



克里薩爾多呼籲神學不應僅限於神學院的專家，而是「上帝全體子民所擁有和培育的東西」，並解決「作為耶穌的門徒生活意味著甚麼的日常問題」，而不是技術問題教義。



他補充說：「如果亞洲要看到門徒能夠在迫害和苦難中堅持下去，另一方面要解決日益增多的假教師和奇怪教義的傳播問題，尤其是在數字空間中，那麼良好的神學研究和有效的門徒訓練必須相結合」。



信徒後代離教 突顯家庭門訓重要



在會上，幾位領袖強調另一個關鍵問題，就是家庭門徒訓練的必要。來自孟加拉亞洲福音派聯盟青年委員會成員約翰·連達（John P. Mridha）評論道：「見證家庭是宣教和門徒訓練的基石，強調事工始於家庭的真理。正是在這些親密的環境，信仰得以培育，價值觀得以灌輸，後代也有能力將福音的火炬傳遞下去。」



其他領袖指出家庭信仰的危機，意識到許多教會領袖正在努力留住在教會中長大的第二代、第三代或第四代成員，他們警告：「人心的轉變很可能早在他們離開基督的那一天之前就開始了。我們『留了後門』；因為父母、祖父母沒有刻意培養家庭門徒，而教會也沒有裝備他們。家庭門徒訓練必須成為我們世代門徒訓練策略的基礎。」



另外， 亞洲福音派聯盟「D6」將於2025年5月16至17日在亞洲舉行家庭會議，呼籲所有教會和家庭接受挑戰，共同努力，進行世代門徒訓練。

