日本牧師來香港分享「白日夢」盼兩地教會合作推動宣教

日本的松谷曄介牧師來香港，在循道衛理聯合教會香港堂分享「白日夢」，強調黑暗年代教會應該在基督的光明中努力追尋夢想，並邀請港人去日本旅行時探訪教會，盼港、日教會合作推動宣教。



松谷曄介在香港分享夢想的力量



日本的松谷曄介牧師短暫訪問香港，上月在循道衛理聯合教會香港堂用廣東話證道。松谷曄介曾於2013至2016年到訪香港，在崇基學院神學院擔任客座研究員，專注研究中國基督教史，期間在中文大學學習了半年廣東話。



他驚喜地表示：「估唔到有一日喺香港堂用廣東話講道，我而家真係好似發緊夢咁。」 儘管在其他教會也有過講道的經歷，但上一次在香港講道已是2019年6月的事情。他希望能夠跨越語言和文化的障礙，向大家分享上帝的話語。



松谷曄介以「夢想的力量」為題證道並且解釋：「夢有兩種類型：一種是夜晚的夢，另一種是對未來的期望，這兩種夢都與內心的思念有關。」聖經多處記載「夢」：在舊約有約瑟的夢、但以理解夢，這都揭示神的旨意，還有所羅門王在夢中聽到神的話語，因此聖經記載人在夜間發的夢有神的旨意在內。



夢：懷抱對未來的盼望



另一種的夢不是夜間造的，是人對未來的盼望。詩篇126篇記載「當耶和華使錫安被擄的人歸回的時候，我們好像做夢的人」（1節）。以色列人曾經繁榮，卻在毀滅後被擄到巴比倫，儘管環境絕望，但他們仍然懷抱著重返耶路撒冷和重建聖殿的夢想。



為了這個夢想，以色列人花了70年，在代代交替中仍堅持希望，因為他們相信能在黑暗中創造光明的神。最終「那些流淚撒種的， 必歡呼收割。那帶著種子流著淚出去撒種的，必帶著禾捆歡呼快樂地回來。」（5-6節）



日本教會少子化和老年化



松谷曄介也分享日本社會的現狀：「過去30年經濟增長緩慢，貧富差距擴大，結婚率下降，即使結婚也難以撫養子女。」去年有學術團體進行調查，比較6個國家（日本、美國、英國、中國、韓國、印度）年青人的意識狀況。



調查顯示，日本年輕人對未來的夢想感到沮喪，只有60%的人表示有夢想，這是最低的比例。他認為基督教應該為社會帶來盼望，但日本教會因少子化和老年化等問題而面臨著嚴峻挑戰，信徒人數大減，牧者也日益缺乏。



他回顧基督教在日本發展：「上世紀50、60年代戰後興起基督教熱潮，很多人渴望尋找新的價值觀、生活方式，教會充滿年青人；70、80年代很多小朋友參加主日學；90年代至2000年基督教人數開始減少。」



松谷曄介表示，其所屬的日本基督教團（United Church of Christ in Japan）由長老會、循道衛理等宗派合成，是日本最大規模的宗派，現時有1700多間堂會。預計2050年教堂減少兩倍、人數減少20%。



現時1700多間的堂會之中，四成沒有牧師。根據統計堂會平均人數40人，超過六成的堂會崇拜人數少於30人；一半教會沒有主日學。



呼籲教會重返聖經，堅持夢想



松谷曄介強調「堅持夢想和盼望並不容易」，呼籲人們重返聖經。初期教會面臨重重困難，並沒有財富和權力，但耶穌的門徒依然冒著生命危險傳揚福音，因為他們有著共同的夢想——讓全世界分享基督的盼望。



他指出，「領受聖靈和堅持夢想是密切相連的」。松谷曄介提到門徒在早上9時接受聖靈的時刻，那時是「光明中的白日」，雖然旁人或許認為這是「白日夢」，但這是神所照亮的夢想。他強調在黑暗的年代，教會應該在基督的光明中努力追尋夢想，並用光明的武器迎接挑戰，是光明的子女。



盼香港人探訪日本教會



最後，松谷曄介提問大家的夢想是甚麼，他分享了自己的夢想，期待在日本這片傳福音困難的土地上，福音的種子能夠繼續傳播，教會能夠持續見證基督。



「 每年都有大量香港人到日本旅行，當中應有不少基督徒，卻大部份沒探訪過日本教會……。」他希望香港的教會能與日本的教會合作，推動宣教工作，並鼓勵更多人學習外語，以便在聖靈的幫助下，擁有追夢的力量。

