洛桑50周年大會 五千人匯集首爾前瞻未來宣教策略

編輯室 2024 九月 23日, 星期一 6:43

洛桑會議5000多人赴會。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）
洛桑會議5000多人赴會。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）
場外工作人員歡迎來自世界各地的參加者。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）
場外工作人員歡迎來自世界各地的參加者。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）
第四屆洛桑世界福音會議，適逢洛桑運動五十周年紀念。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）
第四屆洛桑世界福音會議，適逢洛桑運動五十周年紀念。（圖：Lausanne Movement facebook and website擷圖）

第四屆洛桑世界福音會議（亦稱首爾大會）於9月22日正式啟幕，為期七天，地點設於南韓仁川的松島國際會議中心，來自世界各地5千多名教牧、信徒領袖、各行業的專才參與。今年的會議恰逢洛桑運動五十周年紀念，組委會主席Jaehoon Lee牧師呼籲通過謙卑和協作的團隊關係實踐使命。

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是次會議主題為「Let the Church Declare and Display Christ Together」（讓教會一起宣告和展示基督），旨在強調教會在當今社會中共同發聲的重要性，將聚焦於多個關鍵議題，包括職場宣教、流散群體的使命、AI科技對人倫的挑戰，以及多元中心的宣教策略，來自世界各地超過5000名教牧、信徒領袖、各行業的專才參與，另設5千人線上會議及直播串流，實體與線上齊集萬人，期待見證主建立策略性、強大和協作的夥伴關係。

主席致辭：團隊協作實踐使命

第四屆洛桑世界福音會議組委會聯合主席、社區教會（Onnuri Community Church）牧師Jaehoon Lee在開幕禮表示：「上帝的工作不是由單獨的天才或封閉的網絡來完成的，而是通過謙卑和協作的團隊關係來實現的。」

洛桑運動全球執行董事兼首席執行官Michael Young-Suk Oh對大會表示期待：「這次大會能夠改變世界嗎？首爾大會的第一個晚上令人難忘。他說：「我們沒有人值得在這裡，但我們被邀請並裝備了這項重要的使命。」

Jaehoon Lee牧師和Michael Oh同時呼籲所有人團結和回應使命，懷著深深的感激和對未來幾天的期待繼續前進。

第四屆洛桑世界福音會議直播串流：https://congress.lausanne.org/live/

此外，來自世界各地150多名研究人員組成的團隊進行《大使命現狀報告》（State of the Great Commission），並於大會召開前發佈，分析全球宣教的現狀和未來趨勢，詳情見另文報導。

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