洛桑50周年大會 五千人匯集首爾前瞻未來宣教策略

第四屆洛桑世界福音會議（亦稱首爾大會）於9月22日正式啟幕，為期七天，地點設於南韓仁川的松島國際會議中心，來自世界各地5千多名教牧、信徒領袖、各行業的專才參與。今年的會議恰逢洛桑運動五十周年紀念，組委會主席Jaehoon Lee牧師呼籲通過謙卑和協作的團隊關係實踐使命。



是次會議主題為「Let the Church Declare and Display Christ Together」（讓教會一起宣告和展示基督），旨在強調教會在當今社會中共同發聲的重要性，將聚焦於多個關鍵議題，包括職場宣教、流散群體的使命、AI科技對人倫的挑戰，以及多元中心的宣教策略，來自世界各地超過5000名教牧、信徒領袖、各行業的專才參與，另設5千人線上會議及直播串流，實體與線上齊集萬人，期待見證主建立策略性、強大和協作的夥伴關係。



主席致辭：團隊協作實踐使命



第四屆洛桑世界福音會議組委會聯合主席、社區教會（Onnuri Community Church）牧師Jaehoon Lee在開幕禮表示：「上帝的工作不是由單獨的天才或封閉的網絡來完成的，而是通過謙卑和協作的團隊關係來實現的。」



洛桑運動全球執行董事兼首席執行官Michael Young-Suk Oh對大會表示期待：「這次大會能夠改變世界嗎？首爾大會的第一個晚上令人難忘。他說：「我們沒有人值得在這裡，但我們被邀請並裝備了這項重要的使命。」



Jaehoon Lee牧師和Michael Oh同時呼籲所有人團結和回應使命，懷著深深的感激和對未來幾天的期待繼續前進。



第四屆洛桑世界福音會議直播串流：https://congress.lausanne.org/live/



此外，來自世界各地150多名研究人員組成的團隊進行《大使命現狀報告》（State of the Great Commission），並於大會召開前發佈，分析全球宣教的現狀和未來趨勢，詳情見另文報導。

