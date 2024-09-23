5個小帖士 幫助你在不愛閱讀的社區中開始讀書會

基督徒往往是熱愛閱讀的人，因為上帝通過《聖經》向我們啟示自己。當我們閱讀那些將我們的焦點轉向上帝的好書時，我們對上帝的了解就會增加，並且會更有意識地打開《聖經》並仔細、專心地閱讀。另外，默想關於上帝的事可以讓我們避免對未知的恐懼。



根據統計，美國人每年平均閱讀12本書（這一數據在1999年是18本）。Times Now News在2024年世界讀書日的報導總結出, 現代社會中,人們的閱讀量正在遞減: 數位科技、繁忙生活、教育優先事項和經濟限制如何改變我們的閱讀習慣，進而導致人們遠離傳統書籍。



在傳統閱讀越來越少的趨勢下，有基督徒嘗試在讀書很少的地區開展讀書會，卻也取得顯著的效果。有些人可能只需要一點鼓勵，也許以每週讀書俱樂部的形式，就可以讓他們重新接觸好書和更深入的思考。以下是幾個tips，讓你可以在不閱讀的社區中開始讀書會。



1. 找到共同點



首先，了解社區中人們的興趣和需求，找到能引起他們共鳴的書籍主題。例如，可以選擇與當前事件相關的書籍或與大家共同愛好有關的讀物。



2. 簡化參與方式



為了鼓勵參與，可以設置簡單易行的閱讀計劃，不要求每個人都讀完整本書，而是挑選其中的章節或段落進行討論。這樣能減少閱讀壓力，提高參與率。



3. 創造互動氛圍



利用社交媒體平台或即時通訊工具建立討論群組，讓成員隨時分享他們的閱讀心得和問題。定期舉辦線上或線下的讀書會活動，增加互動性和參與感。



4. 提供誘因



為參與讀書會的成員提供一些小獎勵，如書籍折扣券、小禮物等，以激勵他們的參與熱情。此外，可以邀請作者或專家參加討論，提升活動的吸引力。



5. 持續改進



根據成員的反饋不斷調整讀書會的形式和內容，確保其能夠滿足大家的需求和期望。逐步建立起一個積極向上的閱讀文化，讓更多人願意參與進來。



總之，通過找到共同點、簡化參與方式、創造互動氛圍、提供誘因和持續改進，可以在不愛讀書的社區中成功地建立起一個有活力的讀書會。

