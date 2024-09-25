全港聯合奮興敬拜營「渴慕」：心靈滋潤之旅，重拾屬靈力量

香港基督徒音樂事工協會（HKACM）於9月7日至8日舉辦了全港聯合奮興敬拜營，主題定為「渴慕」。這場敬拜營旨在引領參與者在生活的壓力與困境中，透過敬拜重新找到內心的平靜與力量。營會強調通過深度的屬靈追求，讓上帝如活水般滋潤參與者乾涸的心靈，恢復他們對神的渴慕，並讓主的愛撫慰破碎的靈魂。



主辦單位表示，當今社會充滿壓力與挑戰，人們容易迷失於世俗的繁忙和困擾中，忘記自己的真正身份。他們希望透過這次敬拜營，幫助參與者放下世間紛擾，專注在對神的敬拜與仰慕中，從中找到屬天的平安和力量。



為了這次營會特別創作了主題營歌《我渴想Thirst》，其中歌詞道出：「渴想獻上全心呼喊／在祢面前沒有阻攔／重擔因主變輕省／我渴想獻上全心禱告／在祢面前種種不潔／盼祢親身去修剪／這份愛永沒有退減／全然為一生過犯分擔／為我在絕望瞬間釘身苦撐／只願衷心讚美／只想高舉主祢／是我這生希冀......。」



該詩歌的靈感來自《約翰福音》4章1至29節，耶穌與井旁婦人的對話，表達了創作團隊在信仰歷程中的掙扎與傷痕。他們以最真誠的心來敬拜天父，宣告「祢是我們生命的主」，期望藉此帶領其他信徒經歷屬靈更新。



此次為期兩天的日營在烏溪沙青年新村舉行，內容豐富多元，包括無間斷的火熱敬拜、主題經歷活動、深度分享及生命重整。敬拜團隊來自ACM玻璃海樂團、Milk & Honey Worship、原始和聲 Raw Harmony及鹹蛋音樂事工SEMM，並由建道神學院神學系副教授陳韋安牧師分享主題信息。

