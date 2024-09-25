關於天堂 你可能想問的10個問題

在"Preach It, Teach It"事工中，有人問羅傑牧師這樣一個問題：我已經準備好迎接被提的那一刻了，我對上天堂感到非常興奮，但我對天堂了解不多，你可以告訴我一些詳細情況嗎？



羅傑牧師的回答中，總結了他常思考的關於天堂的十個問題。



1, 為什麼上帝要創造新天新地？



撒旦把罪帶入上帝創造的世界中。上帝需要創造一個沒有罪的新天新地。根據《啟示錄》，約翰說："我又看見一個新天新地，因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。"（啟20:11）



2, 如果上帝計劃創造新天新地，那舊的會怎樣？



對上帝來說，天和地的毀滅跟上帝起初創造它們一樣容易。彼得在《彼得後書》中描繪了這種毀滅的景象："但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火消化，地和其上的物都要燒盡。"



3, 天堂有多大？什麼樣子？



再次看看《啟示錄》21章。一位天使實際上用"人的尺寸"測量了這座城市："城是四方的，長寬一樣。天使用苇子量那城，共有四千里，長、寬、高都是一樣；又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。"（21:16-17）



你可能會問，"那麼，我們都有足夠的空間嗎？"



讓我告訴你，這裡有多少空間......天堂是對稱的，像一個大立方體。有人把計量單位換算為現代計量單位之後發現，按照聖經里所描述的，天堂是一座擁有2,250,000平方英里的城市......而且這僅僅是底層！根據達拉斯的人口密度比例，天堂可以容納60億人。一位澳大利亞工程師推測，一座與倫敦人口密度相同的城市大小的天堂可以容納1000億人......而現在地球上只有90億人。



現在，天堂有足夠的空間容納自始至終走在地球上的每一個靈魂。而且那僅僅是第一層！



4， 我們在天堂會認出家人、朋友和所愛的人嗎？我們能與地上未曾認識的人建立關係嗎？



經常有人會問到在天堂裡的婚姻問題。許多快樂的已婚人士希望在永恆中仍然保持婚姻關係。馬太告訴我們，我們可能會和配偶在一起，但不會再結婚："在復活的時候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。"（《馬太福音》22:30）



保羅告訴哥林多人，我們將在天堂裡認識別人並被完全認識："我們現在所見的是模糊不清的影像，如同在鏡中觀看；到那時，就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣。"（《哥林多前書》13:12）



根據耶穌的教導，我們可能會與許多人建立關係，並與許多人交談（見《馬太福音》8:11）。



5，我們會在天堂裡做什麼？



天堂裡我們的注意力主要集中在兩件事上。首先，我們會花大量時間來敬拜和讚美上帝：



"我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裡，和天地間一切所有被造之物，都說：但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。"（《啟示錄》4:9）



其次，我們將投資大量時間來履行我們的上帝賦予的職責。顯然，我們的職責取決於我們在地上的服侍。"有五千銀子的，主說：'你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理'。有兩千銀子的也是如此。"（《馬太福音》25:21）



你我都不會像天使那樣，坐在雲端上彈豎琴。我們會忙於上帝的事工並不知疲倦。



6，人在天堂裡會感到無聊嗎？



在天堂，沒有無聊這回事。我們將有無限的空間，無限的責任，並且將能夠自由探索創造。天堂將是令人振奮的，充滿無盡的探索、學習和成長。我們將不斷發現新事物，並在上帝的光中得到無盡的啟示。



7，我們會在天堂得到醫治和安慰嗎？



《啟示錄》21:4 宣告說："上帝要擦去他們一切的眼淚，不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。"



我曾經主持過一個男人的葬禮，這個男人一生都在忍受身體上的痛苦和折磨。當我站在敞開的棺木旁時，一位女士對另一位女士說："他看起來如此安詳。他再也不必受苦了。"



再也沒有痛苦和折磨了。耶穌將擦去我們所有的眼淚。



8，我們會在天堂裡對屬靈和世俗的事物有完全的理解嗎？



想想你到天堂後想問耶穌的所有問題。我們不僅可以問，還能得到一切的答案。然而，我想象很多在地上看起來很重要的問題到了天堂可能並沒有那麼重要：



"我們如今仿佛對著鏡子觀看，模糊不清；到那時就要面對面了。我如今所知道的有限；到那時就全知道，如同主知道我一樣。"（《哥林多前書》13:12）



9，我在天堂的親人能看到我並知道地上的情況嗎？



很多人會說"不"。但我會堅定地說："是的！"讓我給你舉個例子。



在《啟示錄》6:9-10中，在大災難期間被殉道的聖徒從天堂俯視，並祈求上帝為他們的被殺報仇。



在《路加福音》15:7中，耶穌揭示在天堂裡為一個悔改的罪人比為九十九個不需要悔改的義人歡喜。



在《路加福音》16章中，耶穌講述了一個富人看到他的兄弟們在地獄的路上。富人懇求耶穌讓他去警告他們。



我經常被問到："如果我的親人在天堂看到我在地上的困難和考驗，他們會難過嗎？"



我不知道答案。我相信上帝已經安排好了一切。



當我們的女兒杰西去世時，我們對耶穌說："你能告訴杰西我們全心全意地愛她，並期待在天堂見到她嗎？"我相信她知道。



10，我們如何能到達天堂？



體驗上帝之愛的第一步是承認你的罪，邀請耶穌赦免你的罪並進入你的生命，成為你的救主：



"上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。"（《約翰福音》3:16）



將你的人生主權交給耶穌基督，作為你個人的主和救主。相信祂是為赦免你的所有罪而在十字架上受死的。當你接受祂進入你的生命時，祂會賜予你永生的禮物，並賜下聖靈作為你的內住者，指導和賦予你的生命力量。

