透過基督教讀書會培養社群

如何在教會或家中創辦讀書會



根據美國圖書館協會的一項研究，參與讀書會的成員報告說，他們的理解力有所提高，同理心增強，並且有更強烈的社群感。從信仰的角度看，這些益處可以促進靈性成長和更廣泛的社群參與。創辦一個以信仰為基礎的讀書會是一件好事。



基督教讀書會不僅僅是社交聚會；它們是靈魂的聚會，旨在通過信仰的視角來理解生命的深刻真理。



請記住，我們這裡討論的不是查經班。我們在討論的是閱讀小說或非小說書籍。這些書籍可以是基督教主題，也可以是從基督教視角閱讀的世俗書籍。這些文學聚會可以成為我們鄰里和地方教會中的光芒。



參與基督教讀書會會創造出一種獨特的團契，類似於使徒行傳2:42中描述的早期教會。成員們聚在一起討論書籍的內容，分享生活經歷、見解和靈性成長。這種共同的旅程往往會導致深刻的人際聯繫和對彼此靈性生活的更深理解。



創辦讀書會的步驟



組織和啟動一個基督教讀書會需要周密的計劃以及對團契和文學探索的熱情。更重要的是，它需要遠見和熱情。大多數人的日程都很忙碌，能找到時間閱讀和參加討論是一種奢侈。組織者必須明智地選擇第一本要閱讀的書，並提供一個友好、舒適的會議環境。



這個遠見是看這樣的一個群體如何在生活、信仰和友誼中建立人們。這份熱情是找到人們以這種方式聯繫起來，並提供溫和的動力讓它繼續下去。對於讀書會有一個潛在的"事工動機"是可以的，但這不是宣講的地方。讓主在書籍討論中滲透。以微妙的方式比較和對比基督教價值觀。



第一步- 定義目的和願景



首先，明確定義你的讀書會的目的。是希望通過文學來更深入地理解信仰？是希望在你的教會或社區內培養社群感？還是希望與非信徒交流和接觸？一個明確的願景將指引你的選擇，並向潛在成員傳達讀書會的意圖。



第二步-選擇合適的第一本書



選擇第一本書時，要確保它與讀書會的目的相符。在第一本書之後，最好讓小組成員共同選擇下一本書。



要考慮到書籍的可獲性，提前準備一些副本可能是一個好主意，這樣在第一次會議之前書籍就能立即提供。成員可以事後向你報銷費用。



通常，讀書小組每次會討論一兩個章節，具體取決於會議的頻率。沒有人願意在一個每月聚會的讀書會中討論一本有30個章節的書，這樣需要2.5年才能讀完。同樣，讓人們在一次會議中閱讀並討論整本書也是不現實的。找到一個舒適的區間。



在小說和非小說之間找到平衡，確保涵蓋各種主題和視角。考慮那些引人深思、鼓舞人心並能提供寶貴見解的書籍。



第三步-安排後勤事項



決定會議的頻率、地點和時間。不論是每週、每兩週一次還是每月一次，保持一致性至關重要。選擇一個舒適且安靜的空間，有助於討論，例如在家中、教會大廳，甚至是當地的咖啡館或提供一些私密空間的圖書館房間。



地點選擇有兩個關鍵要素。你希望它既舒適又私密（因為人們將分享深層的價值觀和觀點），且沒有干擾。例如，如果在家中舉行，孩子或狗狗的干擾會很快破壞小組的氛圍。讀書之夜可能是讓配偶帶孩子出去或將狗狗鎖起來的好時機。



你可以提供一些簡單的茶點，如咖啡和茶，成員也可以輪流帶一些小吃。這不是必需的，但能增進小組的友好氛圍。



第四步-建立一些基本規則



你需要一些規則，但不宜過多。為了確保富有成效和尊重的討論，制定幾個初步標準，並讓成員在需要時添加或更改。這裡提供一個框架供參考。



承諾定期出席：在初次會議中強調定期出席的重要性。成員應該明白，他們的參與對小組的動態和討論質量有貢獻。你可以考慮設置一個指導方針，例如，"如果你需要連續缺席兩次以上，請提前告知我們。"這條規則有助於計劃，並強調每個成員對小組的貢獻。



尊重傾聽與發言：實施一條規則，要求成員在他人發言時尊重地傾聽，不要自己主導整個對話。鼓勵成員注意自己發言的時間，確保每個人都有機會發言。這可以以積極的方式表達，例如，"我們重視每個人的見解，希望確保所有的聲音都能被聽到。請簡明扼要，並注意給其他人發言的機會。"



正如我所提到的，你需要制定一項關於帶孩子參加的政策。即使是最溫順的孩子的干擾也會破壞你的小組氛圍。將你的讀書會設置為"成人時間"。是否需要在其他地方提供托兒服務？這是一個值得考慮的問題。



準備和參與：鼓勵成員做好準備，閱讀約定的章節並準備分享他們的想法。你可以建立一條規則："為了讓我們的討論有意義和吸引人，我們希望你能做好準備，閱讀材料。如果你沒有機會閱讀，仍然可以盡可能參與討論。"這條規則尊重那些已經閱讀成員的準備工作，同時也為那些可能落後的人保留了參與的機會。



這些規則以積極的語調傳達，可以幫助創造一個有結構但又熱情歡迎的環境，促進持續的出席、集中的討論和所有成員的積極參與。你的目標是鼓勵開放的對話、積極的傾聽，並從不同的意見中獲得見解。



第五步-宣傳你的讀書會



你的讀書會不是一個秘密社團。你必須告訴許多人才能吸引一些人參加。提前一個月開始宣傳。我認為這也是為什麼與另一個人合作很重要的原因。你們可以各自分享消息，減輕負擔。



邀請人們參加你的小組的最佳方式是什麼？口耳相傳！這是最有效的方法。清楚地傳達其目的、將要閱讀的書籍類型和後勤安排。鼓勵成員邀請可能有興趣的朋友，使其成為一個外展和團契的機會。



還有其他方法可以邀請人們參加，如在教會公告（你所在教會和其他教會）上發布一系列通知，通過社交媒體，以及在社區佈告欄上發布通知。圖書館和書店的佈告欄特別有效。不要害怕走上街頭，邀請你的鄰居。



第六步-促進吸引人的討論



為每次會議準備討論問題或提示，以引導對話並深入探討書籍的主題。鼓勵成員分享他們的想法、經歷以及書籍如何與他們個人的信仰旅程產生共鳴。



有效促進書籍討論小組往往涉及鼓勵參與並創造一個讓成員感到舒適分享他們想法的氛圍。這裡有三種技術，主持人可以用來幫助人們在書籍討論小組中打開話匣子。



開場破冰問題：每次會議開始時提出一個輕鬆、無威脅的問題，讓每個人都能回答。這可以與書籍的主題相關，但不需要深度分析，例如"你最能與哪個角色產生共鳴，為什麼？"或"有沒有哪個場景或引言讓你印象深刻？"破冰問題可以讓成員逐漸進入討論，並幫助那些害羞或新加入小組的人更舒適地分享。



使用"輪流發言"技術：為了確保每個人都有機會發言，使用"輪流發言"技術。這時你可以邀請每個人分享他們的想法。重要的是要說明，如果成員不想發言，他們可以選擇跳過。這種技術有助於防止更具主導性的人物掌控對話，並確保每個人都知道如果他們願意的話，都會有機會發言。



提出開放性問題：通過提出需要超過是或否答案的開放性問題來鼓勵更深入的討論。以"你對...有什麼看法？"，"當...時你有什麼感受？"或"你認為作者為什麼選擇...？"這樣的問題開頭，促進個人反思和解釋。當成員分享他們的觀點時，承認每個貢獻，如果合適，提出後續問題以深入探討或澄清要點。這表明你重視他們的輸入，並鼓勵其他人做出貢獻。



通過運用這些技術，主持人可以創造一個歡迎且充滿活力的環境，讓所有成員感到受鼓勵和重視，從而在讀書會中促進開放和豐富的討論。



第七步-反思和適應



在幾次會議後，花時間反思讀書會的進展。向成員尋求關於書籍選擇、討論形式和小組整體氛圍的反饋。



你需要對做出調整保持開放，以確保讀書會對所有參加者來說始終是一個歡迎的、吸引人的和靈性充實的空間。



如果你是組織者，可能會覺得在有那麼多反饋時失去了控制。然而，你是在服務他人。你希望設定基調，但當讀書會自己運轉起來時，你會感到喜悅。



現在開始一個基督教讀書會



通過遵循這些步驟，你將為一個基督教讀書會奠定堅實的基礎，這個讀書會將慶祝閱讀的喜悅、促進社區聯繫、深化信仰並鼓勵深入的反思和討論。祝你閱讀愉快，分享愉快！



本文作者： Donald L. Hughes，美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

