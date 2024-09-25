劉彤牧師分享剛果民主共和國宣教事工 鼓勵基督徒傳福音到未得之地

站在非洲第二大河--剛果河旁, 劉彤牧師分享了四年來生命河教會在剛果的宣教進展。他呼籲教會繼續同心合一, 把福音傳到未得之地。



在近日生命河教會Youtube頻道中, 劉彤牧師在非洲剛果民主共和國首都金沙薩分享了他的宣教經歷。他站在非洲第二大河--剛果河旁，指出這條河的兩岸分別是剛果民主共和國與法屬剛果共和國。



劉牧師介紹，剛果民主共和國位於非洲中部，面積廣闊，是非洲第二大國，也是全球最大的法語國家。自1960年建國以來，該國經歷了兩次剛果大戰，造成無數傷亡與數百萬人的流亡。時至今日，剛果東部仍然有武裝衝突，許多人流離失所，急需耶穌的福音。



早在一百多年前，英國宣教士李文斯頓便來到非洲，致力於打開這片黑暗大陸的福音之門。劉牧師回憶已故傳教士的故事, 指出李文斯頓熱愛非洲，關注當地人的需求，曾多次深入剛果，旨在傳遞耶穌基督的愛。他還說, 儘管李文斯頓已故，其遺體回歸英國，但他的心臟卻被埋葬在非洲，象徵著對這片土地的熱愛與對耶穌基督憐憫的共鳴。



劉牧師強調，儘管福音已經在非洲傳播開來，但仍有許多未得之地需要耶穌的光照。他呼籲大家承接神的使命，繼續在非洲進行植堂宣教工作。



生命河教會自2020年10月進入剛果民主共和國。據劉牧師分享, Bonzale牧師和他的妻子從貝南被派往金沙薩後，教會從家庭聚會逐漸發展到租用場地，參與人數不斷增加，現已成立了分堂。劉牧师还表示，感謝神在非洲預備了這樣忠心服侍的同工，也感謝弟兄姐妹們對教會宣教事工的支持與代禱。



最後，他呼籲大家繼續同心合一，與神同行，將福音傳給萬民。

