《應許之地》幽默演繹摩西出埃及的故事









摩西帶領以色列人出埃及的故事多次成為好萊塢史詩電影的題材，而新推出的福音影集《應許之地》（The Promised Land）則以幽默風格重新演繹這一經典歷史。



該劇編劇兼導演米奇·哈德森（Mitch Hudson）在接受《宗教新聞社》（Religion News Service）採訪時表示，劇集採用類似《辦公室》、《公園和休閒中心》和《雅培小學》的「偽紀錄片」風格，並融入聖經敘事中的諷刺元素。



雖然摩西穿越沙漠的故事包含大量的法律法規、死亡和種族滅絕等嚴肅內容，表面上似乎不適合改編成喜劇，但《應許之地》卻成功地以輕鬆方式呈現這段旅程。



哈德森表示，該劇的目標觀眾主要是千禧世代和Z世代，特別是那些對信仰有所關聯的年輕人。作為90後的千禧世代，他解釋了創作這類節目的動機：「很多基督教內容關注的是我生活中尚未涉及的領域，例如為人父母或面臨信仰危機。我更喜歡看輕鬆的半小時喜劇節目，我相信我不是唯一有這種需求的人。」



哈德森強調：「我們不應該將聖經中的英雄視為彩色玻璃窗上的偶像，而應該像普通人一樣看待他們。最終，我們希望觀眾因為節目有趣而觀看，並進而對聖經產生興趣，親自體驗上帝的故事。」



根據該劇的官方網站介紹，劇集將展示摩西和他的家人在沙漠旅程中的「真實感受」。



自7月1日在YouTube上首播以來，試播集已在Instagram上吸引超過14萬粉絲，觀看次數超過45萬次。摩西面對以色列人種種荒謬抱怨的劇情引發廣泛共鳴。



《應許之地》試播集



除了《應許之地》，今年還有多部值得關注的基於信仰的電視節目：



《上帝所揀選的人》（The Chosen）：這一開創性的系列透過見證耶穌的人的視角描繪了耶穌基督的一生，因其深刻的故事講述和人物發展而贏得了大量追隨者，可在多種流媒體服務上收看，包括 Netflix 和 Peacock。



《雷霆之子》（Sons of Thunder）：講述一名前摩托車黨成員成為旅行傳教士的故事，觀眾可以在PureFlix上觀看這部鼓舞人心的節目。



《拯救恩典》（Saved by Grace）：這部節目探討天使的介入如何改變生命，也可以在PureFlix上收看。



《回家》（Going Home）：這一節目聚焦提供臨終關懷的護理團隊，展現護理人員如何幫助病人做好迎接上帝的準備，該節目也是鼓舞人心的信仰故事，可以在PureFlix觀看。



《呼叫助產士》（Call the Midwife）：這部長期播出的英國歷史劇描述一名助產士意外加入修女修道院的故事，展示了在逆境中結識的友誼和信仰的教訓。可以在PBS及其他串流媒體服務上觀看。

