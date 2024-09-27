前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（1）

眼前這位弟兄叫阿華，出生於香港，目前工作生活在加州，是金融業的精英。現在他有一個溫暖的家庭，跟妻子相親相愛，養育三個可愛的孩子，八歲、六歲、三歲。



十五年前，他終於走出同性戀的掙扎，之後很快就遇到現在的妻子。回憶過去的痛苦和得勝，阿華幾次哽咽。他對基督日報記者分享了他的真實經歷。



以下是訪談內容：



基督日報：你什麼時開始發現自己跟別的男生不一樣的？



阿華：其實很小的時候，我正在上六年級，就有了第一次encounter，這時候跟比我大一些的同學開始有了性接觸。當時心裡的感受就是，「原來這是可以的。」然後就一直發展下去，在我13歲去加拿大留學，以及回到香港讀書時，都有跟同性同學之間的（性）接觸。



基督日報：有人分析同性吸引的原因有很多種，其中一些因素包括成長經歷中被虐待、父母陪伴的缺乏，或是生理因素。你覺得是什麼因素導致你有同性吸引傾向？



阿華：我覺得都有影響，最大的影響是我小時候家裡是拜偶像的，我爸爸一直都拜觀音。我(信主後)研究"觀音"，發現它可以追溯到聖經中的"亞斯他錄"，這是一個不男不女的邪靈，可以混亂性別。



我爸爸在我小時候也比較多時間忙於工作。記得有一次我爸爸出差前對我說他會很快回來，但其實他一出差就走了六個月。印像很清楚，我當時還特別想他。那時候心裡覺得有缺乏。另外加上我六年級時被侵犯的經驗......其實那時候我完全不懂，不知道自己是被侵犯了。心裡覺得沒關係。道德觀念的約束，覺得跟女生一定不能走得太近，但是跟男生，好像可以。



基督日報：什麼時候開始覺得這樣不太對？



阿華：十五歲的時候我從加拿大回到香港讀書，進入一個基督教學校，有一群很好的朋友，其中一個朋友是血癌，已經是晚期。那時候我覺得還是很震驚，因為我們年紀還小。他是基督徒，他的願望是我們整群的朋友去參加一個Christian Camp, 福音營會。他走了之後，第二年，我們整群朋友都去參加了那年的福音營。在那時候，我信了耶穌，我開始迎接這位神為我的神。



我心裡知道（同性戀）是不對的。是聖靈在我裡面提醒。我也從來沒有跟別人講過，因為我覺得很羞恥。



十八歲那年，我來美國留學。我也穩定參與教會。巧合的是，認識男友的那一天，剛好是教會要按立我為小組長的那一天。



那天下午六點，本來是要去教會參加按立儀式的。我選擇了去男友家，沒有去教會、也没有被按立为小組長。而且从那之后，我去教会的次数也逐渐减少了。



那時候我跟我爸爸關係還很好，有一次通话中，我跟他聊了我的狀況。爸爸很難接受，我們關係就斷裂了，他斷了對我的經濟支持。



有一次我的同學們在一堂課之後分享，我也講了我的情況，包括我的傾向，跟爸爸關係斷裂。但是有一個同學很特別，他之後又特意打電話給我，約我喝咖啡。



這位同學在見面時跟我講了聖經對同性戀的態度。他幾乎把整本聖經裡有關同性戀的經文都印下來分享給我。



但讓我震撼的是，他說，這是神不喜悅的，但是我們愛你。那一次我沒有辦法逃脫。在這之前，我心裡有道德上的羞恥感、罪惡感。這一次，我的眼淚停不下來，心裡對神說："對不起，我沒辦法，我知道這是你不喜悅的，但是我沒有辦法走出來。"



未完待續

