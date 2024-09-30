前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（2）

眼前這位弟兄叫阿華，出生於香港，目前工作生活在加州，是金融業的精英。現在他有一個溫暖的家庭，跟妻子相親相愛，養育三個可愛的孩子，八歲、六歲、三歲。



十五年前，他終於走出同性戀的掙扎，之後很快就遇到現在的妻子。回憶過去的痛苦和得勝，阿華幾次哽咽。他對基督日報記者分享了他的真實經歷。



以下是訪談內容：



前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（1）



基督日報：應該被按立為小組長的時候，你去了男朋友家，那時候心裡有什麼掙扎嗎？我是說，你已經固定參與教會，也有過聖經學習，有沒有提前知道聖經上關於"性"的教導？



阿華：其實教會也會講很多，比如婚前不能有性關係。那時候就覺得，教會中的教導是非常高標準的，甚至男生女生談戀愛、牽手、或者單獨同處一室，都不可以。我覺得自己根本不能達到那個標準，當然也很清楚這個（同性戀）是不對的。



我在教會裡從來沒有聽到過直接宣布"同性戀不對"這樣的話，可我自己拒絕自己很多。在我認識我男朋友之前，我也去教會敬拜，但之後就逐漸減少了，有時候也會被教會的朋友撞見我跟男生在一起，所以大家就知道發生了什麼，一看就懂了的感覺。



被教會的朋友發現，我也非常掙扎。我逐漸開始有一些擔心，大家會怎麼看我、怎麼在背後議論我。久而久之，我就很想回到教會。



那段時間，我幾乎每天晚上都會寫日記，寫一封信給我在天上的父親。每天晚上我都會跟天父說一下今天發生的事，也有很多時候會說："耶穌，對不起，我沒有辦法......做你要我做的事......"我也會對神說："如果，如果這真的不合理，你不喜悅的話，請你來改變我，請你幫助我......"



這就是我那時的禱告。我也會為我的男朋友禱告，為很多事情禱告。其實那時候我已經不再去教會了。我記得有一次我的貓咪生病，我也為它禱告，第二天它就完全好了，不用再去看醫生。我真的非常感謝。我也想過要跟男朋友分開，又下不了決心......



基督日報：掙扎中的確很難過，這種狀態持續了多久呢？後來怎麼開始逐漸下定決心的？



阿華：這段時間很長。我們第一次認識是在我20歲，大概四、五年的時間吧，我都在這裡面無法走出來。其實很多次，我想跟他了斷，下決心想離開他，我不要再是同性戀了。其實那時候我已經跟男朋友住在一起了。最後一次我下決心要離開我的男朋友時，我從他的家裡搬出來了，我教會的牧師收留了我，我在牧師家住了一段時間。



其實這時候我心裡還是很掙扎。心裡還是有之前的那種傾向，沒辦法走出來。所以又有回去、出來，好幾次這種反覆。有一次，我決定要對神說再見了，我覺得自己太辛苦，我在掙扎，我沒有辦法再掙扎下去。那天我在日記裡說："耶穌，今天我要回來，我沒有辦法繼續服侍你，我這一輩子都沒辦法服侍你......我就做同性戀算了。"



但是這個"決心"的第二天，我又回到了很久沒去的教會。坐在最後一排，我清清楚楚地記得，我在默禱，心裡對神說，"對不起，我沒辦法。"可是這時候我看到一個畫面，在畫面中，我看到我和我的妻子，以及我們的孩子，站在講台上見證耶穌......這個畫面之外還有聖靈的聲音提醒我，"這會變成真的，你要加油。"



未完待續

