前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（3）

眼前這位弟兄叫阿華，出生於香港，目前工作生活在加州，是金融業的精英。現在他有一個溫暖的家庭，跟妻子相親相愛，養育三個可愛的孩子，八歲、六歲、三歲。



十五年前，他終於走出同性戀的掙扎，之後很快就遇到現在的妻子。回憶過去的痛苦和得勝，阿華幾次哽咽。他對基督日報記者分享了他的真實經歷。



以下是訪談內容：



前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（1）



前同性戀者見證：我如何走出掙扎重獲新生（2）



基督日報：你看到自己走出同性戀的異象（vision)之後，又經歷了什麼？



阿華：後來我回到了香港。我是下決心要離開的，我以為這次一定可以斷開，我以為香港可能沒有（同性戀）這些東西。但是，現實情況不是那樣，而且心裡依然很掙扎。



回到香港，我加入一個青年弟兄小組，認識不久，在一次小組分享的時候我坦白地分享了我的經歷、我的掙扎。小組組長拍了拍我的肩膀，告訴我：「沒有關係，我們一起走，我們一起走這條路。」



那位小組長是我們的青年小組的牧師。我記得很多次我都跟他說我想要放棄了，印象清楚地記著有一次，我在他家裡跟他聊天，他告訴我說：「阿華，你知道嗎，就算是你自己放棄自己，我跟耶穌都不會放棄你。」我很感謝在我的經歷中有這樣的領袖帶領我。



在香港的四、五年，我依然在罪中打滾。我和一個男生訂婚了，覺得以後我們就在一起了。我常常下定決心要離開這個罪。有一次我甚至抓住機會跑到台上公開認罪，因為我聽說如果公開認罪，生命中就會有光照進來，祂會把我的罪完全洗淨。



公開認罪之後，我能明顯的感受到我的掙扎沒有了，我有能力勝這個罪了，我有能力對自己裡面的同性傾向說「不」。



基督日報：那是哪一年的事呢？



阿華：大概2011年，我有一次有機會去了以色列。站在約旦河旁，有人提議受洗。那時候我認為，我已經得到醫治、被釋放，我想再一次回到神裡面，我想再一次與神立約。我下決心在約旦河受洗一次，將我的生命重新獻上給神。



那一次受洗之後，我清楚記得，我成功地禁了酒，我也進入四十天的禁食禱告。我的禁食禱告是，前二十天只吃蔬菜，之後十天只喝東西，最後十天，只喝水。我度過了這樣一個階段。



基督日報：四十天禁食禱告之後，你感受到完全不一樣了嗎？



阿華：這個階段之後，有一位女生（我現在的妻子）就突然在我的小組裡出現了。那時候我已經太久沒談戀愛，沒有跟異性之間的關係。那位女生，在我看來，非常特別，非常美，我從未有過那種感覺，那種感覺驅使我想認識她、接近她。在教會的保護之下，我們的關係繼續發展，就開始交往了。



交往兩年之後，我們結婚，並且後來又因為工作原因回到美國。



十年前，我在掙扎中離開美國。十年後，我帶著我的妻子，以及我們剛出生不久的第一個孩子，重新回到了美國，而且是回到我十年前離開的那個城市。



剛好十年。還記得我說過的那個畫面嗎？我和我的妻子，帶著我們的孩子，在台上做見證。異象已成現實。回到美國之後第二個禮拜我就在台上見證。那時候看著我怎麼跌倒的人，如今看著我怎麼站起來。



基督日報：有研究說，現在Z世代群體，六個人中有一個人認為自己是LGBTQ，比例很高。會有很多人同情LGBTQ群體者認為這是生理性的傾向而且無法改變。你怎麼認為？



阿華：我以前也是這樣認為的。但是神告訴我，在耶穌裡面，我是一個新造的人，一切都變成新的了。就算這（同性傾向）是天生的，科學也無法改變，但在耶穌基督裡，你會成為一個新造的人，會有新的希望。如果你真的想脫離，耶穌必定會幫助你。任何事情都會有轉機，在最絕望的時候，耶穌也可以給你莫大的希望。我以前從未想過我會和女生結婚，現在我有我的妻子；我以前從未想過我會有自己的孩子，現在我有三個孩子。



基督日報：現在LGBTQ群體越來越多，有人說他們是教會的未得之民，教會應該接納和包容他們，不要把這些人看為異類。你怎麼看呢？



阿華：他們被看為「另一種」人。但是我覺得在耶穌裡面，我們每個人都是罪人，就連保羅也說，自己是罪人中的罪魁。每個人都有自己的掙扎，都有把自己逼近絕望的事。不論你是什麼人，只認識耶穌，跟隨耶穌，他就不會放任你。就像我之前也放棄了去教會，但是耶穌也在聽我的禱告，無論你是什麼樣的情況，只要你繼續願意跟隨他，你跟他建立關係，他必定會帶領你。每個人跟耶穌建立關係都有自己的過程。我非常感謝我生命中的兩位屬靈領袖，他們從來沒說過「你是同性戀不好意思教會不歡迎你」這樣的話。他們一直陪伴我。

