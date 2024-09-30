警惕「閒言碎語」- 當今教會中最具破壞性十種流言

傳舌人的言語如同美食，深入人的心腹。（箴言 18:8）



流言以多種形式存在--無論是誹謗、背後議論，還是對他人私事的閒談--一直是傷害教會和導致分裂的根源。《聖經》在舊約中提及流言的概念超過500次，而在新約中，儘管對「流言」的明確提及較少，但反對有害言語的核心原則始終存在。



流言侵蝕信任，播下不和的種子，而教會本應是團結與恩典的地方。現實顯示，許多人在教會中的傷害性對話成為使人遠離教會的導火索。不幸的是，這些有害的習慣常常潛入教會生活的方方面面。 識別最常見的流言形式可以幫助我們更好地理解其影響，保護我們的社區免受其分裂力量的侵害。以下是當今教會中最具破壞性的十種流言。



1. 請求禱告的流言



想像一下，蘇珊是教會禱告鏈中非正式組長，在團契時間她低聲說--剛好大到足夠讓所有人聽見--「我們真的需要為琳達禱告。我聽說她丈夫失業了，他們現在面臨嚴重的經濟問題。雖然她沒直接告訴我，但我在姐妹小組中無意中聽到了。」



蘇珊沒有直接幫助琳達或詢問她的狀況，而是把琳達的私事公之於眾。更好的做法是，蘇珊可以將她聽到的事情保留在心，不公之於眾，並私下聯繫琳達，提供支持。



2. 講道的流言



想像一下，卡羅爾在禮拜後滑進長椅，目光鎖定在她的八卦圈：「邁克牧師的講道真是一言難盡，似乎他在重複去年的材料。我懷疑他是否還用心投入。」



卡羅爾沒有為邁克牧師禱告，也沒有直接與他溝通，而是選擇播種懷疑。更健康的選擇是，卡羅爾可以直接與牧師交談，或為他的力量和靈感禱告。



3. 時尚的流言



想像一下，琳達在講道中向旁邊的人低聲說：「你看到今天瑪麗穿的衣服了嗎？那裙子幾乎到膝蓋了！這可是教會，不是時裝秀。」



琳達沒有專注於敬拜，而是忙於評判瑪麗的服裝選擇。更好的做法是，琳達可以記住教會是一個歡迎他人的地方，而不是批評他人的地方。



4. 家庭紛爭的流言



想像一下，湯姆在團契時間對朋友說：「你聽說約翰一家了嗎？他們的女兒真是失控了，聽說她翹課，還跟一些不太好的人混在一起。」



湯姆沒有給約翰一家提供幫助，而是選擇把他們的私事公之於眾，成為討論話題。更好的方式是，湯姆可以直接向約翰一家伸出援手，而不是將他們的家庭問題變成談資。



5. 財務的流言



想像一下，湯姆又來了，他看見馬丁一家駕駛著嶄新的SUV停在停車場。「你看到馬丁家的新車了嗎？他們怎麼可能負擔得起呢？我敢打賭他們肯定在某個地方節省開支。」



湯姆沒有選擇為馬丁家高興，而是把他們的財務狀況變成了今天的娛樂話題。更好的做法是，湯姆可以專注於馬丁一家人，而不是他們的物質。



6. 不當行為的流言



想像一下，朱迪低聲對小組說：「你聽說鮑勃了嗎？他又開始喝酒了，這太可悲了。」



朱迪沒有給鮑勃鼓勵，而是更想確保大家知道他的掙扎。更好的做法是，朱迪可以伸出援手，表現出恩典而非審判。



7. 關係的流言



想像一下，南希靠近她的朋友，關心地說：「你注意到了嗎，瑪麗還單身！她和那個男孩交往了好幾年，竟然沒有戒指！」



南希沒有慶祝瑪麗的生活，而是把瑪麗的愛情生活變成了猜測。更好的做法是，南希可以專注於促進真正的友誼，而不是充當關係偵探。



8. 教會工作人員的流言



想像一下，格雷格在聚餐後說：「你注意到兒童事工的亂象了嗎？我不知道他們怎麼讓托德負責那件事。」



格雷格沒有幫助托德，而是忙於貶低別人的工作。更好的做法是，格雷格可以主動幫助托德，促進團結而不是競爭。



9. 轉教會的流言



想像一下，戴夫在咖啡時間說：「你聽說史密斯一家去了市中心團契嗎？我並不驚訝。」



戴夫沒有尊重史密斯一家的選擇，而是想把他們的決定描繪成不能接受變化。更好的做法是，戴夫可以專注於建設自己的教會社區，而不是干涉他人的決定。



10. 屬靈狀態的流言



想像一下，邁克在聚餐時說：「你有沒有注意到約翰從不志願服務？我覺得他對待自己的信仰並不認真。」



邁克沒有考慮到約翰的信仰旅程可能更複雜，而是把有限的觀察變成了屬靈的批判。更好的做法是，邁克可以與約翰建立聯繫，提供鼓勵和指導。



這些流言的每一種都在侵蝕教會本應建立的根基--團結、信任和愛。流言在本應建立聯繫的地方造成分裂，在應有恩典的地方滋生評判。它不僅傷害被談論的人，也傷害了我們自己，讓我們遠離被召喚建立的那種充滿愛和支持的社區。



與其助長這些有害的習慣，不如選擇一條更好的道路：以善意解決問題，以理解接近他人，創造一個治癒而非傷害的氛圍。這是我們都應得的教會。（資料來源：crosswalk）

