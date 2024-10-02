洛杉磯真道靈糧堂牧者呼籲會眾：恢復原廠設定，男女大不同





近日，洛杉磯真道靈糧堂牧者在講道中呼籲會眾恢復"原廠設定"，強調男女之間的獨特性。



在這次講道中，主任牧師王惟中指出神創造男女時的原廠設定。她說，神按照自己的形象創造了男女，並呼召我們識破仇敵的謊言，恢復身份並擁抱天父的愛，不僅要成為真兒子，還要發揮屬天的影響力，影響世界和社區。



她又邀請了一位年輕的真道神學院神學生Gabriel分享神造男人女人的"原廠設定"。







Gabriel引用《創世記》1章27節，強調神按照自己的形象創造了男人和女人。男人原文叫做"Adam"，意為人或男人。亞當作為全人類的原型，就如同iPhone的原型機一樣，具有極其重要的意義。



神讓男人沉睡，從他的身上取出了一根肋骨造了女人。亞當看到女人後，為她作了一首詩："你是我骨中的骨，肉中的肉。"Gabriel強調，女人的原文"אִשָּׁה"意為女性或妻子，頻繁出現在舊約中。神看見亞當獨居不好，便為他造了一個合適的配偶，幫助他完成神賦予的使命。



他進一步指出，神通過婚姻和盟約關係，按照神的心意塑造了一男一女、一夫一妻、一生一世的家庭模式，才能生養眾多，遍滿全地。他強調，真理不能妥協，尤其作為神的兒女，即便面對周圍不同的聲音，也要勇敢地站立在至聖的真理上。



Gabriel引用彼得前書3章7節，強調男人應該敬重女人，保護她們。科學研究也表明，女性的左右腦比男性活躍更多，情感和語言能力更強，而男性在空間感和決斷力方面更具優勢。了解男女之間的不同，夫妻之間學習接納、忍耐，彼此恩慈相待，成就哥林多前書十三章所說的愛的真諦。



Gabriel指出，女權運動的興起在某種程度上導致了社會的分裂，使仇敵有了破口，塑造出"無父"的文化。他引用箴言1章8-9節，強調父親和母親在教養子女中的不同角色。母親提供溫暖和細心的照顧，父親提供供應和保護，兒女們在這樣的家庭中學會如何成為合乎神心意的人。



靈糧堂牧者在教會成長班中強調丈夫是家中的屬靈領頭羊，妻子的順服是為了共同扛起神聖的使命。



最後，靈糧堂牧者呼籲會眾在神創造男人、女人的獨特性上回應神的呼召，成為這世代的父親和母親，養育下一代。

