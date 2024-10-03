家長如何應對學校與家庭教育觀念的差異--基督教學校黃以祥校長的建議

近日，The King's Academy加州基督教學校的校長黃以祥（David Huang）在一次深入的訪談中，分享了家長如何在面對孩子在學校所接受的價值觀、性教育等與家庭教育觀念不一致的情況下，採取積極有效的引導方式，從而促進家庭與學校之間的協作。



黃校長首先指出，美國的教育文化更強調孩子的獨立性，尤其是進入初中階段的青少年，他們逐漸與父母拉開距離，開始形成自己的思考與判斷。他強調，這一階段是孩子自我認同和價值觀建立的關鍵時期。黃校長建議家長保持好奇心，主動了解孩子在學校的經歷和學到的知識，這樣可以幫助他們理解孩子的心態和行為變化。他提醒家長，保持中立的態度非常重要，應避免過多的情緒反應，以免孩子感到壓力和反感。他說：「不要反應太過強烈，無論孩子說什麼，你可以用開放式問題引導對話，例如'告訴我更多吧'。這不僅讓孩子感到被尊重，還能促進他們的思考和表達能力。」



對於一些家長擔心孩子在學校所接受的教育可能與基督教信仰相悖的情況，黃校長特別強調了家長與學校之間的良好溝通和互動。他鼓勵家長積極參與學校的活動，如家長會、學校的運動會和志願者活動，這樣可以增進對學校的了解和建立信任關係。他提到，了解老師、校長、教練等關鍵人物的背景和價值觀，能幫助家長更好地支持孩子的成長。他說：「孩子每天在學校的時間很長，了解影響他們的人是非常重要的。家長不僅要關注孩子的課本內容，還應主動參加學校的活動，以此建立與教師的良好關係，讓孩子感受到家庭和學校之間的連結。」



在談到學校環境對孩子信仰的影響時，黃校長表示，公立學校中的一些基督徒老師會努力在教學中暗示基督教的信仰原則，儘管這些老師必須小心地避免直接提到耶穌或其他宗教內容。他建議，家長在孩子因公開表達信仰而受到批評時，應該保持冷靜與好奇心，給孩子探索不同觀點的空間，而不是急於批評或強制性地灌輸信仰。黃校長鼓勵家長說：「真理不怕質疑，孩子越是在探索，越有機會發現真理。這是一個讓他們學會獨立思考和做出判斷的寶貴機會。」



最後，黃校長強調家長在教育中的角色不僅限於關注自家孩子的表現，還應該積極參與學校的家長會和董事會會議，了解教育政策的變化，確保孩子所接受的教育與家庭價值觀保持一致。他指出，學校的課程和政策往往反映了世界觀的不同，家長必須主動參與，才能更好地保護和引導孩子。黃校長呼籲家長們：「請記住，您的參與不僅能影響孩子的教育經歷，還能塑造整個社區的教育環境。通過與學校建立良好的合作關係，家長能夠更有效地支持孩子的成長和發展。」

