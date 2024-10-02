洛桑大會閉幕：逾5000人簽署承諾加快全球宣教進程

為期七天的第四屆洛桑世界福音會議於上周六（28日）閉幕，來自202個國家的5,200多名與會者簽署了「協作行動承諾」（Collaborative Action Commitment），旨在通過全球合作加速福音使命，強調團結是將福音傳遍世界的關鍵因素。



簽署協作行動承諾：把握機會、消除孤立現象



大會於週六上午結束，以簽署「協作行動承諾」作為高潮，表達每位與會者共同參與「大使命」的意圖。承諾中提到要「填補缺口和把握機會」，「與領導者建立關係和團結」，「消除重複和孤立現象」，並「識別現有的協作計劃」，共同面對全球教會的挑戰。



本屆大會包括25場全體會議及多場地區性、國家性及跨事工會議，旨在促進全球教會的深入合作。多位演講者重申，全球教會的未來在於合作，洛桑運動在促進會面、認可和建立聯繫方面已經做得很好，以加速福音使命。



吳英錫牧師：清醒悔改完成未了的大使命



洛桑運動全球執行董事兼首席執行官吳英錫牧師（Rev. Michael Young-Suk Oh）在閉幕禮中呼籲「清醒悔改」，面對未完成的大使命，並反思美國神學家溫特（Ralph D. Winter）在1974年提出的挑戰，將福音傳到未得之民。吳英錫指出，事工孤立和競爭減緩了福音的傳揚，敦促大家以謙卑、團結和有意義的行動參與其中。他以聖經中「一個身體多個部分」的比喻，呼籲信徒認識並運用個人恩賜，共同完成使命。



他強調溝通、情境化的同情心和合作的重要性，最後邀請與會者將生命完全奉獻給上帝的使命，信靠基督來倍增他們的努力。



巴西宣教士呼籲勇敢無阻傳福音



當日上午，巴西宣教士羅納多·利多里奧（Ronaldo Lidório）分享了基督徒願意前往世界盡頭的重要性。他在原住民社區工作，實際行動支持自己的論點，敦促在場的人「勇敢無阻地傳講」福音，並強調：「我們不能依靠策略，只能依靠聖靈的力量。」他指出福音在任何社會中對罪惡模式的轉化、贖回或對抗的影響。



華里克牧師：10個要素完成宣教任務



美國馬鞍峰教會創辦牧師華里克（Rick Warren）提出了十個完成宣教任務的實用要素，來自使徒行傳，包括「祈求上帝的力量」、「聖經翻譯」、「訓練每個信徒」、「使用我們的家庭」、「喜樂的見證」、「分享一切」和「做出財務犧牲」等關鍵要素。



協作平台COMIBAM激勵拉丁美洲及世界宣教活動



來自哥斯大黎加、現居西班牙的艾倫‧馬塔莫羅斯（Allan Matamoros）介紹了協作平台COMIBAM的宣教經驗，該平台激勵了從拉丁美洲到世界其他地區的宣教活動。他強調整體使命的重要性，並引用厄瓜多神學家勒內·帕迪亞（René Padilla）和著名拉丁美洲神學家塞繆爾·埃斯科巴（Samuel Escobar）的話，兩人在洛桑運動歷史上具有重要地位。



第四屆洛桑世界福音會議於9月22至28日在南韓仁川松島國際會議中心舉行，超過5,000名教牧、信徒領袖及各行業專才參與。



2026年全球青年領袖聚會



洛桑運動的下一個全球會議將是2026年的全球青年領袖聚會，旨在召集40歲以下的數千名領導者。上一屆會議於2016年在印尼雅加達舉行。

