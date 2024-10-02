拾荒者捱車撞3個月25宗：關注組籲增設低速街區

新福事工協會轄下組織「拾平台」聯同「街道變革」發表研究報告，發現2019年至2024年5月，拾荒者相關的嚴重或致命車禍達15宗，其中6宗死亡、5宗重傷。主要涉事車種為的士及中重型貨車。報告建議改善街道設計，設置交通緩行措施，並提高司機和拾荒者的安全意識。



拾荒者嚴重或致命車禍5年15宗



拾荒者及街道安全一直備受關注，新福事工協會轄下組織「拾平台」聯同「街道變革」發表研究報告，透過分析全港各大報章報道，發現2019年至2024年5月，拾荒者相關的嚴重或致命車禍達15宗（6宗死亡、5宗重傷、報導未描述傷勢為4宗），事發地點集中於九龍市區及新界。



「拾平台」估計香港目前拾荒者人數介乎2791至3456人之間，根據2023年收集全港拾荒者數據，於2023年9月至11月期間，已有25名拾荒者曾經歷車禍（包括輕傷程度的車禍），當中有9宗沒有被跟進處理。



主要涉事車種



「街道變革」在研究中發現，主要涉事車種為的士及中重型貨車。青山道及大埔道路段曾發生多宗車禍，青山道車速現時為時速50公里，但不排除晚間或凌晨時分發生的車禍涉及司機超速，涉及中重型車輛的車禍涉及司機視線盲點或街道設計不完善的問題。



拾荒者在公共空間進行回收工作時面臨多重危險，如需越過馬路以收集可回收物，增加事故風險。行人道路狹窄，使他們不得不走上行車路，容易遭遇車輛碰撞。街道停車區、轉角盲點等情況也增加了拾荒者的危險。此外，在屋邨附近缺乏公共空間使得他們不得不選擇不安全的行動路徑。相關部門應改善街道設施及安全措施，保障拾荒者的安全。



拾荒者被貨車撞傷未獲賠償



70多歲、陀背的拾荒者玲姐，十多年前退休後在街頭撿拾回收品維生。2022年8月，她在新填田地街在馬路旁推手推車時，被一輛高身貨車撞擊，導致摔倒受傷。玲姐住院四天後，仍需休息超過半個月才能工作。她表示左半身常感疼痛，且收入減少。涉事司機承認不小心駕駛，但玲姐至今未獲賠償，並需承擔部分行政費用，生活壓力加劇。



拾平台負責人鄧永謙分析，拾荒者遭遇的車禍主要可分為「流動」及「定點」兩類。流動性車禍發生在拾荒者推著滿載回收品的手推車時，由於行人路空間狹窄，不得不在馬路上行走。定點性車禍則多發生在拾荒者在回收店附近或天橋底停留時，若司機未察覺，便易發生交通事故，增加安全隱患。



建議限速30公里 設置交通緩衝



「街道變革」建議運輸及物流局推動政府轄下所有外判服務合約、工程招標，以至購置新貨車招標程序，均需加入符合直接視線標準相關條款，以加快提升安全標準。



另外，落實更多低速街區及交通緩行措施，時速 30 公里基本上為人體可承受車輛撞擊的極限。還有制定運輸及場所功能的街道性質及設置交通緩行措施，非主幹道的街區應透過設置交通緩行措施，例如減速壆、收窄行車線、路口收窄及減速平台、收窄路口街角等，有助從街道設計著手減慢司機車速。



拾平台亦從教育著手，增加駕駛者及拾荒者的街道安全意識。拾平台與「街道變革」設計一張專門給司機留意街上拾荒者的單張《睇拾啲》，同時亦設計了一張提醒拾荒者需要注意道路安全的單張《睇車》，認為雙方都有責任要保持警惕。

