第八代基督徒戴繼宗談信仰傳承：家庭環境和父母的榜樣至關重要

戴繼宗不僅繼承了基督教信仰，也繼承了戴德生牧師向華人傳福音的使命。作為家族中的第八代基督徒，他在一次"優視"訪談中分享了自己家族及家庭中信仰和使命傳承的故事。



戴繼宗牧師目前擔任中華福音神學院院長。在談及家族信仰傳承時，他被主持人問及在"富不過三代"的文化中，信仰如何傳承到第八代甚至第九代。戴繼宗表示，家庭環境和父母的榜樣在這一過程中發揮了至關重要的作用，但若說到個人的信仰，最終只能告白是主的恩典臨到個體這裡。



"孩子在父母親的言語行為中可以看到這份信仰，信仰可以是很實在的生活，它可以體現在夫妻關係、親子關係中。"戴繼宗表示，父母在家庭中真實地活出信仰，是孩子們學習信仰的關鍵。這不是僅僅在禮拜天的講台上的信息，而是信仰如何真正落實在家庭生活、夫妻關係和親子關係中。



他強調，最終信仰的延續仍然是主的恩典，以及每一代人願意將信仰變為自己的信仰，而不僅僅是繼承上一代的信仰。



宣教士戴德生曾經在自傳中提及自己經歷過離開父母信仰的情況，回憶這一段，戴繼宗牧師說，自己在青少年時期也有這樣的經歷。但正是在這個階段，他於18歲時經歷了轉變，最終真正接受耶穌基督為個人的救主。他提到："那時我意識到自己是個罪人，虧欠了神和我的父母，所以我做了一個禱告，把自己的一生奉獻給主。"



在談到18歲信仰轉變的原因時，戴牧師提到，他的叛逆期給父母帶來了很大的挑戰。他描述道："很多人都認為，既然我的父母在服侍主，家裡就應該一帆風順，但我的叛逆讓大家感到困惑。然而，我的父母依然活出了他們的信仰，這對我產生了巨大的影響。"



他補充道，高中時的一位老師對他的關心和指導也起了很大的作用。這位老師是一位美南浸信會的宣教士，儘管戴牧師對基督教信仰從小就耳濡目染，但老師的言傳身教再次點燃了他心中的信仰火花，促使他做出最終的信仰決策。

