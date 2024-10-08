「文字事工研討會」探討數碼時代挑戰：基督教出版規模小 AI應用程度低

9月28日，香港華人基督教聯會出版部舉辦的《基督教週報》60週年鑽禧報慶「文字事工研討會」，深入探討數碼時代的基督教文字工作發展。會上，范晋豪牧師和陳培德牧師分別分享了閱讀與基督教文字工作的經驗與挑戰，並探討了人工智能在出版領域的應用前景。



閱讀是「煉、明、合」的過程



香港聖公會諸聖座堂主任牧師范晋豪在視頻中分享了「閱讀療癒」的主題，強調閱讀與上帝結連的重要性。他指出，閱讀不僅僅是知識的累積，更是人與人之間關係的建立，並鼓勵信徒在大齋期和將臨期一齊閱讀同一本書，以此促進教會復興。范牧師強調，閱讀是一個「煉、明、合」的過程，可以淨化心靈，並引用奧古斯丁和俄利根的觀點，強調閱讀的重要性。



近代中國基督教文字工作回顧



德慧文化執行長陳培德牧師在研討會上以「基督教文字工作的影響」為題，回顧了基督教文字工作在中國的歷史發展。他詳細介紹了基督教文字工作在唐朝、明末清初和現代三個重要時期的成敗經驗。陳牧師指出，雖然文字工作一直面臨挑戰，但它對教會和社會的貢獻不容忽視。特別是馬禮遜和張文開等人的努力，為基督教文字工作奠定了基礎。



數碼時代的市場營銷策略



香港基督教零售業協會董事李玉泉在研討會上探討了數碼時代的市場營銷策略，強調實體書在閱讀中的重要性。他認為，數碼閱讀雖然方便，但仍無法完全取代實體書的深度閱讀體驗。李玉泉強調，「顧客為本」的宣傳策略至關重要，並分享了他在各地舉辦聖經書展的經驗，呼籲教會更多支持文字宣教工作。



堅持、關係、合作--祝福後代



道聲出版社社長梁美英牧師在回應中分享了她在文字出版事奉中的經歷，強調文字出版需要多方合作。她指出，人工智能雖然無法完全取代人類的工作，但未來可能會帶來一定的改變。梁牧師強調，出版界需要堅持使命，建立良好的合作關係，並將這些努力傳遞給下一代，成為後代的祝福。



人工智能應用仍在初步階段



在答問環節，陳培德牧師對人工智能在出版領域的應用表示保留。他認為，人工智能在文稿校對和市場分析等方面仍處於初步階段，需要更多時間和合作來提升應用水平。李玉泉則指出，AI在文稿執漏方面具備一定的功能，但在翻譯等複雜工作上仍難以全面應用。



整場研討會強調了閱讀和文字工作對基督教信仰的重要性，並探討了在數碼時代面臨的挑戰與機遇。會議結束時，與會者一致認為，基督教出版需要在堅持傳統與接受新技術之間找到平衡，以更好地服務信徒和社會。

