華人牧師張伯笠：美國基督徒投票率之低 令人震驚

知名華人牧者張伯笠近期在個人 YouTube 平台呼籲基督徒關注 2024 大選，他引述當前數據稱基督徒的投票率令人嘘唏，並表示基督徒未能在家庭、社會和政治生活中履行自己的責任。



張牧師首先指出當前的選情：共和黨和民主黨的競爭非常激烈，尤其在七個搖擺州，特朗普在四個州領先，而賀錦麗在三個州領先。「每次大選都非常重要，2024 年的選舉尤為關鍵，因為它將決定保守派和自由派的未來方向。」張牧師說，「如果保守派獲勝，可能會帶來經濟復甦和信仰道德的回歸；反之，自由派若獲勝，美國將可能向極左傾斜，甚至在經濟上滑向類似委內瑞拉的境地。」



在個人平台上，他引述弗吉尼亞州基石教堂牧師加里·哈密克在接受 CBN 採訪時的觀點，指出美國有九千萬基督徒，其中將近四千萬可能不投票，1500 萬沒有登記。這顯示出美國基督徒對大選的冷漠。張伯笠牧師对加里牧师的观点表示強烈認同，同時對美國基督徒對政治的冷漠態度感到震驚，認為基督徒的冷漠和不作為使國家的命運岌岌可危。



「作為基督的追隨者，我們被賦予了神聖的使命，但現實中許多基督徒的生活與這一身份相脫節，未能積極參與家庭、社會和政治事務。」張牧師引述加里牧师的观点表示，「基督徒的身份源於上帝的救贖計劃，我們被稱為『君尊的祭司』，承擔著顯現上帝品格、為世界代求和推動上帝旨意的責任。然而，當前許多基督徒在家庭、社會和政治生活中未能履行這些職責。」



「 在家庭生活方面，許多基督徒的家庭信仰逐漸淡化，父母對孩子的信仰培養責任缺失，導致離婚率上升，家庭信仰與世俗價值觀日益相近。」



「 在社會道德方面，基督徒在關鍵倫理問題上保持沉默，未能為不公正現象發聲，許多人接受世俗的婚姻模式和消費主義的生活方式。」



「 在政治參與方面，許多基督徒要麼選擇完全脫離政治，要麼以妥協的方式參與政治，未能倡導公正的法律和政策。」



他引用了約翰·肯尼迪的話說：「不要問國家可以為你做什麼，而要問你可以為國家做什麼。」並呼籲基督徒意識到參與社會的重要性。

