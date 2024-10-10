華人牧者經驗分享：大型布道會流失率高 植堂是傳福音最佳策略

在劉彤牧師最近的分享中，他特別強調了植堂作為傳福音的最佳策略。近年來，當他們在進行傳福音事工時，越來越發現植堂是最有效的方式。過去，他們常常舉行大型的布道會，雖然見證了許多人信主，但流失率也非常高。相比之下，植堂則是保存福音成果的最佳方式。



劉牧師提到，在進行跨文化植堂工作時，一個重要的原則是要興起本地同工來帶領教會。本地同工沒有文化和語言的障礙，他們能夠按照當地的文化建造教會，使教會能夠持續發展。他分享說，這些年來，他們教會一直堅持這一原則，開始了宣教和植堂的工作。目前，他們已經在全球33個國家建立了超過350間教會，所有榮耀歸給神。



透過職場和恩慈行動帶來本地影響力



劉牧師接著講到，教會不僅要透過植堂傳福音，還要透過職場和恩慈行動帶來本地的影響力。他引用《馬太福音》5:16，主耶穌說：「你們的光也當這樣照在人前，好叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」劉牧師指出，傳講神的愛和大能，不是透過定罪這個世界，而是透過我們的好行為，透過職場的卓越和愛心的行動，讓這個世代能夠經歷神的愛和作為，從而信服耶穌基督，並將榮耀歸給神。



劉牧師質問聽眾，為什麼神把我們放在北美，賜給我們這麼多恩典和資源？難道神的心意只是讓我們在這裡享受美好的生活和滿足個人的需要嗎？他強調，神賜給我們這麼多恩典，是為了透過我們成就神國度的工作。因此，他呼籲大家不要小看自己，神在我們身上有更大的使命，要我們成為神蹟的器皿。



活出神的榮耀和卓越



劉牧師鼓勵信徒們要憑信心活出神的榮耀和卓越，因為聖靈住在我們的裡面，表明神的榮耀和卓越也在我們裡面。他強調，神的榮耀是看得見的，生命的改變、家庭的更新、敬拜的喜樂、侍奉的能力、愛心的行動以及社區的轉化，都是具體而可見的表現。當世人看到榮耀的教會，他們就不能不信服耶穌基督是主，並將榮耀歸給神。



生命河教會的發展



最後，劉牧師回顧了生命河教會的發展歷程。他提到，二十九年前，當他們開始生命河教會時，只是一條小小的河流，但這條河流越流越廣、越流越深，如今已經成為一條極大的江河。他為此感恩，並勉勵信徒們繼續在神的帶領下前行，成為這條生命之河的一部分，共同見證神的榮耀。

