回顧洛桑大會：世界福音派聯盟呼籲五項改革糾正宣教效果

編輯室 2024 十月 11日, 星期五 9:09

埃夫拉伊姆·坦德羅主教於 2024 年 9 月 24 日在韓國仁川舉行的第四屆洛桑世界福音傳教大會的宣教參與全體會議上發表講話。
埃夫拉伊姆·坦德羅主教於 2024 年 9 月 24 日在韓國仁川舉行的第四屆洛桑世界福音傳教大會的宣教參與全體會議上發表講話。

在第四屆全球洛桑會議期間，世界福音派聯盟全球大使埃夫拉伊姆·坦德羅主教指出洛桑宣教效果不佳，呼籲進行五項改革以糾正現狀。

演講揭示宣教現狀

9月24日，加利利運動執行董事、世界福音派聯盟全球大使埃夫拉伊姆·坦德羅主教在演講《權力與誠信呼籲宣教界全球轉變》中，強調目前教會宣教任務面臨的無效情況。他指出，基督徒人口增長率遠低於世界人口增長率，導致2000年至2024年非基督徒人口增加超過1.6億，即使包括名義上的基督徒，大使命的任務也只完成了三分之一。埃夫萊姆主教直言："我們沒有達到大使命。"

五項改革建議

從神職人員主導的事工改革為每個信徒的事工： 埃夫萊姆主教指出，早期教會的首要職能是裝備信徒，每個基督徒都參與福音事工。但自從君士坦丁時代基督教成為國教後，這種模式被一種消極的心態所取代，即大使命只是職業牧師和神職人員的職責。他強調，教會應像軍隊一樣，每個信徒都應該參與其中，而非僅是旁觀者。

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從"我的心態"悔改並轉向耶穌的權柄： 埃夫萊姆主教指出，基督徒往往關注"我的權威、我的問題、我的可能性"，導致權力鬥爭。他強調，在耶穌的權柄下事奉，會引導教會合而為一，避免重複、消除競爭、加強合作，真正建立神的國度，而不是各自的帝國。

重申激進而非名義上的門徒訓練： 埃夫萊姆主教批評當今門徒訓練方法的不全面和薄弱。他強調，使人作門徒是耶穌大使命的唯一策略，應該包括去、施洗和教導，特別是教導他們遵守耶穌的誡命，過著轉變的生活。這種徹底的門徒訓練只能透過謙卑和寬恕來完成。

調整領導階層，有意識地吸引年輕一代： 埃夫萊姆主教指出，教會的平均年齡比社會的平均年齡大得多。他強調，大多數組織的策略制定程序和領導結構都不向年輕人開放，因此他們的意見很難得到代表。他敦促教會傾聽年輕一代的聲音並與他們合作。

修正對耶穌存在的看法，從單純的安全轉變為灌輸責任： 埃夫萊姆主教希望每個人改變對耶穌臨在的膚淺認識，這不僅保證了他在困難中的安慰和幫助，更意味著他看到我們所做的一切，知道我們所說的一切，並要求基督徒生活純潔和正直，避免對教會聲譽的損害。

埃夫萊姆主教再次重申這五項改革，希望教會能以謙卑、純潔和正直的態度，培養基督化的收割工人，推動大使命的實現。

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