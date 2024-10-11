回顧洛桑大會：世界福音派聯盟呼籲五項改革糾正宣教效果

在第四屆全球洛桑會議期間，世界福音派聯盟全球大使埃夫拉伊姆·坦德羅主教指出洛桑宣教效果不佳，呼籲進行五項改革以糾正現狀。



演講揭示宣教現狀



9月24日，加利利運動執行董事、世界福音派聯盟全球大使埃夫拉伊姆·坦德羅主教在演講《權力與誠信呼籲宣教界全球轉變》中，強調目前教會宣教任務面臨的無效情況。他指出，基督徒人口增長率遠低於世界人口增長率，導致2000年至2024年非基督徒人口增加超過1.6億，即使包括名義上的基督徒，大使命的任務也只完成了三分之一。埃夫萊姆主教直言："我們沒有達到大使命。"



五項改革建議





從神職人員主導的事工改革為每個信徒的事工： 埃夫萊姆主教指出，早期教會的首要職能是裝備信徒，每個基督徒都參與福音事工。但自從君士坦丁時代基督教成為國教後，這種模式被一種消極的心態所取代，即大使命只是職業牧師和神職人員的職責。他強調，教會應像軍隊一樣，每個信徒都應該參與其中，而非僅是旁觀者。



從"我的心態"悔改並轉向耶穌的權柄： 埃夫萊姆主教指出，基督徒往往關注"我的權威、我的問題、我的可能性"，導致權力鬥爭。他強調，在耶穌的權柄下事奉，會引導教會合而為一，避免重複、消除競爭、加強合作，真正建立神的國度，而不是各自的帝國。



重申激進而非名義上的門徒訓練： 埃夫萊姆主教批評當今門徒訓練方法的不全面和薄弱。他強調，使人作門徒是耶穌大使命的唯一策略，應該包括去、施洗和教導，特別是教導他們遵守耶穌的誡命，過著轉變的生活。這種徹底的門徒訓練只能透過謙卑和寬恕來完成。



調整領導階層，有意識地吸引年輕一代： 埃夫萊姆主教指出，教會的平均年齡比社會的平均年齡大得多。他強調，大多數組織的策略制定程序和領導結構都不向年輕人開放，因此他們的意見很難得到代表。他敦促教會傾聽年輕一代的聲音並與他們合作。



修正對耶穌存在的看法，從單純的安全轉變為灌輸責任： 埃夫萊姆主教希望每個人改變對耶穌臨在的膚淺認識，這不僅保證了他在困難中的安慰和幫助，更意味著他看到我們所做的一切，知道我們所說的一切，並要求基督徒生活純潔和正直，避免對教會聲譽的損害。



埃夫萊姆主教再次重申這五項改革，希望教會能以謙卑、純潔和正直的態度，培養基督化的收割工人，推動大使命的實現。

