面對單身基督徒 應該避免的五個問題

單身基督徒的生活是一段充滿愛、笑聲、喜悅和問題的旅程。未婚信徒享受著自由的單身生活，同時也經常面臨關於其感情狀態的提問。家庭、朋友、教會成員，甚至社交媒體上的帖子，不斷地向單身人士提出有關愛情、生活和家庭的問題。儘管人們對單身人士的個人生活非常好奇，但他們提出的許多問題可能是不敏感的。因此，當你想了解單身人士的狀況時，請避開以下五個問題，以避免不必要的尷尬和傷害。



1. 你什麼時候結婚？



許多單身人士經常被問到這個問題。許多人認為單身不夠好，他們認為如果不結婚，生活就不會繁榮。此外，人們潛意識地將對孤獨的恐懼投射到單身人士身上。事實是，單身是一種恩賜，而不是缺陷。與其問他們何時結婚，不如問：「你對婚姻有什麼看法？這是你想要的嗎？」



2. 你什麼時候要孩子？





這個問題可能對單身人士不敏感，尤其是那些可能面臨不孕問題的人。與其直接問他們何時要孩子，不如問：「你有想過要孩子嗎？」這樣可以避免觸及可能的痛苦現實。



3. 單身的時候你不覺得孤單嗎？





很多人，尤其是已婚夫婦，常常認為單身人士因為沒有伴侶而感到孤單。但事實上，孤獨是一種心態，與是否有伴侶無關。與其假設單身人士感到孤單，不如問：「你週末有什麼計劃？」或「你喜歡做些什麼？」



4. 當你想做愛時，你怎麼辦？





這個問題極其個人化，應該避免。除非你是真心想幫助他們克服性的不道德行為，否則這不關你的事。與其問他們關於性慾，不如改為問：「你如何管理你的性慾？」或者更好的是，完全避開這個話題。



5. 你有在用交友應用程式嗎？你有在積極約會嗎？





這些問題會給單身人士帶來不必要的壓力，因為它們假設單身人士的生活重心應該是建立一段關係。與其問他們是否在線上或線下積極約會，不如簡單地問：「你對某人感興趣嗎？」或「你有遇到過有趣的人嗎？」



單身是一種不被人重視的祝福和事工，常常被許多人忽視。當你想了解單身人士的狀況時，請注意你問的問題和方式，避免帶來不必要的尷尬和傷害。

