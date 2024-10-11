諮詢單身人士 有哪些提問技巧？

在向未婚信徒提出任何關於其感情狀態的個人問題之前，先停下來思考一下你打算問什麼。同時，注意你提問的方式。檢查你的語氣，確保你的問題能夠提升對方的心情。



禱告並求問神



在開始詢問單身人士之前，最好的做法是向神祈禱，請祂將一些問題放在你的心上。不僅如此，還要請求神引導你應該向哪位單身人士提問。耐心等待祂的指引，並根據祂的帶領行動。



永遠不要做任何假設



長期以來，教會的會眾常常認為每位單身人士要麼感到孤獨，要麼渴望結婚。如果你計劃向單身人士提問，請以不做假設的心態進行。這樣能讓你交談的對象感到更舒適，你也會有一場愉快的對話，並驚訝於從單身人士那裡學到的東西。



避免對單身的負面投射



關於單身的負面觀念和形象太多，這幾乎使單身人士自然認為這段時間沒有任何意義。在與單身人士交流時，避免表現出孤獨、苦澀或其他負面情緒。你不想讓他們覺得因為未婚而生活毫無意義。



以純正的意圖提問



問題是學習的有效方式。它幫助人們識別理解中的差距，並了解他人的優先考量。如果你打算詢問單身人士的個人生活，請確保你的提問出於純正的意圖，而不是單純想挖掘他們的私人事務。



檢查對方的狀態



只有在明確知道對方願意討論時，才詢問其感情狀態。很多時候，單身人士會對某些問題感到措手不及，並因此產生冒犯和負面反應。為了確保你和單身人士的感受都得到尊重，務必確認對方的狀態。



記住單身人士也是有感情的



單身人士是有感情的人。許多單身人士因為面臨結婚的壓力而情緒不穩。因此，在你深入詢問單身人士之前，請注意他們的感受。上面列出的問題只是一些應避免的問題。在詢問單身人士生活的時候，雖然有些問題是可以詢問的，但始終要注意你的提問內容。任何問題都應該以愛為基礎，並提升你在基督裡的單身兄弟姐妹的心靈和思想。



單身的弟兄姐妹，請明白，在你們的旅程中，會被問到許多關於你們感情狀態的問題。在回答之前，不妨花一分鐘時間向神求問，看看祂希望你如何回應每個問題。如果對某個問題感到不舒服，請尊重地告訴提問者你的感受。如前所述，提問是一種學習的有效方式，是學習的最佳途徑之一。然而，當涉及到內心深處的問題時，某些問題應該避免，以確保被詢問者的心靈保持充實。（資料來源：crosswalk）

