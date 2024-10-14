2024施政報告：基督教協進會建議加強SEN學生職場銜接支援

在周三（16日）發表的施政報告中，香港基督教協進會社會公義與民生關注委員會針對特殊教育需要（SEN）學生提出了多項建議，重點包括支援學生的心理健康、職場銜接，以及提升對照顧者的支援，特別是強調父親角色的重要性。



報告指出，現時有部分輕度智障學生尚未被教育局納入特殊教育範疇，因此亟需增加資源以確保這些學生獲得必要的支援。報告建議政府提升對文法學校及技能學習的關注，重視技能訓練的推廣。此外，針對有心理健康問題的學生（MI），報告呼籲增加專責社工，及早識別小學階段的高危學生，透過設立專線實現早期介入，紓緩公共醫療系統的壓力，確保這些學生能及時獲得治療。



職場銜接支援



報告的第二部分專注於為主流中學升讀大專或準備進入職場的SEN學生提供支援。首先，建議為SEN學生提供職業規劃和實習機會，倡議政府立法推動聘用殘疾人士，並在此方面樹立榜樣，以促進SEN學生的職業發展。報告還參考了新加坡和韓國的相關政策，建議大企業聘用殘疾人士，並為僱主提供薪金津貼，推動職場共融。



報告還提議對庇護工場的功能進行改善，支持SEN人士的成長與發展。建議政府資助生產具有香港特色的紀念品，幫助SEN學生增加學習機會，並為旅遊業作出貢獻。與此同時，報告鼓勵政府促進商界與庇護工場的合作，擴大產品銷售，提升社會對SEN人士的認識，減少歧視。



最後，報告呼籲重新檢視特殊教育課程，特別是針對中學畢業後的技能培訓，確保課程內容符合就業市場的需求，幫助SEN人士順利融入社會，避免技能與市場需求脫節。



增強照顧者支援



報告的第三部分着眼於加強對SEN學生照顧者的支援。建議在每個地區設立兩至三個支援中心，提供適合SEN學生的活動，真正滿足照顧者的需求。報告同時鼓勵政府邀請退休的專業人士參與這些中心的運作，設計合適的活動和培訓項目，以提升服務質量。此外，建議增加針對父親的特別服務，幫助他們更好地理解自己的角色，減輕所面臨的社會壓力。



這份報告為改善SEN學生的教育與職場銜接提出了切實可行的建議，旨在推動社會的共融與進步。



施政報告建議全文

