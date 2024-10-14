諾貝爾和平獎頒日本倡廢核團體：普世教協促無核武器運動

2024年諾貝爾和平獎授予了日本廣島和長崎原子彈倖存者組織（Nihon Hidankyo），以表彰其為實現無核武世界所作出的不懈努力。普世教會協會（WCC）和世界宗教和平會議日本委員會（WCRP）聯合呼籲全球推動無核武器運動，促進和平與安全。



挪威諾貝爾委員會指出，將和平獎授予該組織，旨在表彰其通過倖存者證詞，揭露核武器的毀滅性影響，並強調「核武器絕不能再次使用」的警示意義。



今年的諾貝爾和平獎強烈反映了國際社會對核武器人道主義災難的關注，同時強調全球必須展開更強有力的無核武運動。普世教會協會和世界宗教和平會議日本委員會呼籲世界各界積極參與，推動實現一個無核武器的世界。



日本廣島和長崎原子彈倖存者組織自1956年成立以來，持續透過倖存者的親身證詞，揭示核武器帶來的非人道後果。這份和平獎是對其長達近70年廢除核武運動的高度肯定。



普世教會協會教會事務主任彼得·普魯布（Peter Proube）表示，該協會自1948年成立以來，一直將核戰視為「對上帝的犯罪」和「人類墮落的象徵」。他重申，普世教會協會將持續致力於倡導全球廢除核武，並支持消除核威脅的各種努力。



普魯布並呼籲全球各國政府簽署及批准《禁止核武器條約》，以促進核正義和環境恢復。他強調，只要核武器仍然存在，全球安全就無法得到保證，因歷史上的事故已經證明其潛在的巨大危險。



在日本，其他宗教團體也基於信仰發聲，呼籲實現無核武器的世界。他們認為，廢除核武器是展現人道主義和平運動的關鍵，並支持廣島和長崎倖存者組織的倡議，期待為後代創造一個更安全美好的未來。

