劉彤牧師：現今是華人教會奮起的時刻

劉彤牧師在矽谷生命河靈糧堂分享了他從台北參加靈糧堂70周年慶典的感想，並指出，結合現今世界與中國的經濟與宗教發展的大圖展現給會眾，鼓勵信徒盡自己所能參與宣教。



他首先回顧，上週與師母一同回到台北，參加台北靈糧堂70周年的慶典。開幕典禮吸引了超過五千人參加，來自海內外的牧者及本地嘉賓共聚一堂，見證神榮耀的同在。作為在靈糧堂成長的老成員，回到這裡心情格外複雜，充滿感恩與敬拜。六十年前，劉彤牧師在台北靈糧堂受洗，今天看到教會在全球的植堂宣教及對社區的巨大影響，深感神的偉大。



傳承使命：靈糧堂的DNA



劉彤牧師對會眾分享道，在靈糧堂70周年慶典上，周神助牧師特別提到創會牧師趙世光牧師，他對傳福音充滿熱情。靈糧堂的每個堂會都會掛一張世界地圖，地圖下方是馬可福音16章15節的經文：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」他告訴會眾，這就是靈糧堂的DNA，使命就是將福音傳給萬國萬民。



華人教會應當為主興起



劉彤牧師鼓勵道，華人教會應當為主興起，因為華人教會沒有西方世界的歷史包袱，更容易被第三世界接納。「雖然時代充滿危機，但正是神興起工作的時刻，我們應當抓住時機，成為神恩典的管道。」他說。



在教會歷史上，福音一直向西傳播。從耶路撒冷到歐洲，再到美洲，最終來到亞洲。1946年，中國的西北靈工團領受異象，要把福音沿著絲路傳回耶路撒冷。神的計劃無法阻擋，即便歷經艱難，神的國依舊在擴展。



中國的宗教政策越來越嚴格，許多教會已經取消公開聚會，宣教工作幾乎停滯。全球許多國家也鎖國，宣教士無法進入。歐洲面臨回教勢力的崛起，如果華人教會不抓住機會，將會錯失傳福音的重要時機。



他指出，在過去四十年，福音在南美洲和非洲迅速擴展；非洲村落村民接受福音的速度超過其他國家。在1910年，撒哈拉以南非洲的基督徒人口僅9%，但到2015年已達63%，預計到2050年將達到全球基督徒的一半。



「華人教會應當奮勇向前，抓住神給予的時機，成為神恩典的管道。」他說。

