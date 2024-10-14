百萬女性在華盛頓祈禱聚會：為國家祈求轉機





2024年10月12日，數以萬計的女性、家庭和教會團體聚集在華盛頓特區的國家廣場，參加名為「百萬女性祈禱」的盛大聚會。這一活動恰逢猶太人的贖罪日，旨在為美國的未來進行祈禱與禁食。根據組織者的說法，這不僅是針對女性的活動，也歡迎她們的丈夫、孩子以及任何願意為美國團結祈禱的人士參與。



活動吸引了大约25，000人参加，從早上6時持續至晚上9時30分，現場氣氛熱烈，參與者包括母親、女兒及男性支持者。他們共同參與祈禱，呼求上帝的憐憫，並強調在當前社會中，基督教的價值觀和信仰的重要性。







此次聚會的發起人路易·恩格爾（Lou Engle）在活動中強調，正如《以斯帖記》中所述，神在關鍵時刻呼召年輕女性來拯救她的民族。他表示，正如大家所知道的，美國正處於危機之中，世界也在經歷危機......禁食和祈禱一直是改變歷史的方式。



據CBN報導，聚會期間，參與者進行了大規模的祷告和禁食，以求上帝施以憐憫，帶領國家走出困境。恩格爾呼籲這些「以斯帖」們站起來，承擔起責任，改變國家的命運。他在活動中表示：「我們将在這一天進行大型的聖餐儀式，為我們的國家祈求寬恕與憐憫，盼望上帝能帶領美國進入新的憐憫之日」。



來自各地的女性和家庭，特別是一些知名的基督教領袖也參與了此次活動，表達對國家的關切與希望。他們認為，雖然面臨著許多挑戰，但通過聯合祈禱和禁食，能夠為國家帶來改變的機會。



基督教媒體「Charisma」認為此次聚會是歷史性的一刻，強調了女性在靈性復興中的重要角色。許多參與者分享了她們的信念與希望，堅信這一行動能引領美國走向新的復興。



此次活動由多個基督教組織主辦，意在喚醒信徒的靈性覺醒，促進社區的團結。根據CBN的報導，這次聚會被視為美國的「最後一站時刻」，旨在為國家祈求靈性的重生和社會的團結​。參與者們在廣場上舉手向天，誠心祈求上帝的介入與祝福，希望美國能重拾對上帝的信仰，實現社會的和平與和諧。

