以色列考古發現希臘女神圓章：揭示公元6世紀異教與基督教的可能聯繫

在以色列Shoham社區森林的Khirbet Tinshemet遺址，考古學家發現了一座公元6世紀的拜占庭教堂，展現了當時宗教信仰與文化的交融。該遺址出土了多件珍貴文物，包括一枚雕刻有希臘女神Tyche的圓章，為理解異教與基督教的關係提供了新線索。



根據以色列文物管理局的報告，此次發現揭示了當時異教信仰與基督教之間可能的聯繫。研究人員推測，這座教堂可能與馬達巴地圖中的「Beto-Melgasis」教堂有關聯。為了保護這一重要遺跡，當局已經啟動保護措施，並對公眾開放，使其成為探索古代生活的重要窗口。



歷史悠久的發掘歷程



該遺址最早於1986年由考古學家Yosef Porat發掘，並於1995年由以色列文物局的Uzi Dahari博士再次深入探索。此次挖掘中，科學家發現了一枚罕見的大理石圓章，上面雕刻著希臘女神Tyche的形象。Tyche是多個城市的守護神，這一發現反映了當時異教傳統與發展中的基督教之間的文化互動，為我們提供了6世紀以色列地區文化生活的一個切面。



拜占庭藝術的珍貴作品



這枚圓章可能製作於公元582-583年間，屬於拜占庭藝術中的獨特作品。圓章的出土強調了異教與基督教在該地區的共存與交流。在教堂內部還發現了一段銘文，清楚表達了基督教的核心信仰：「這地方屬於主和唯一的兒子」。



經濟與貿易活動的見證



此外，考古學家還在遺址中發現了多枚硬幣，這些硬幣的年代範圍從公元4世紀至8世紀，顯示該地區在拜占庭時期至早期伊斯蘭時期的經濟與貿易活動。以色列文物局的考古學家Hagit Torge博士指出，這些發現揭示了該地區在不同歷史時期的繁榮與變遷。



遺址保護與開放



為了保護這一重要的文化遺產，以色列文物局於2011年啟動了保護措施，並與當地社區合作，現已對公眾開放。這座遺址成為瞭解以色列歷史與文化的重要場所，吸引了許多遊客和研究者前來探索古代文明的遺跡。

