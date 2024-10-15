中國一基督徒因呼籲社會正義被控「尋釁滋事」引發國際關注

近日，北京市特殊兒童學校「深呼吸學習中心」的共同創辦人朱斌因涉嫌「尋釁滋事」被海淀區公安局刑事拘留，引起廣泛關注。朱斌長期致力於社會公益和公義事業，並因呼籲調查多起社會事件而遭到當局騷擾。



朱斌在2017年創辦「深呼吸學習中心」，專注於特殊兒童的教育與成長。自2020年疫情爆發以來，朱斌積極籌集資金幫助新冠病人和受災民眾，展現了強烈的社會責任感。他也是一位熱心公益的基督徒，多次為社會不公事件發聲。



2022年，朱斌積極呼籲調查徐州「鐵鏈女」事件，該事件涉及一名精神失常婦女被多次拐賣和虐待。朱斌通過打印網絡上呼籲徹查事件的簽名，並郵寄給全國人大，從而引起當局的注意。此舉導致他多次遭到警察上門騷擾和問話。



朱斌還是一位文學愛好者，著有詩文集《螞蟻的呼吸》和《看一棵樹長大》。他在2019年香港抗議活動期間創作的詩《燈 是個罪過》，表達了對社會正義的關切和對被壓迫者的聲援。2021年，朱斌因張展被捕事件創作的詩《張展請你活下來》也廣為流傳。



9月29日，北京市公安局海淀分局以「涉嫌尋釁滋事」罪名刑事拘留了朱斌，拘留通知書指出朱斌被羈押在海淀區看守所。據悉，在中國國慶前夕抓捕朱斌，可能是當局對異見人士進行言論管制的一部分。



此外，廣東順德的朱龍飛長老因印刷聖經材料被控「非法經營」，在經過14個月的羈押後近期獲得保釋。山西臨汾市的楊榮麗牧師也被控「詐騙」罪名，目前在遙都區看守所等待審判。



朱斌的遭遇引起了國際社會對中國宗教自由和人權狀況的關注。許多支持者呼籲當局釋放朱斌，並尊重公民的基本權利和自由。（资料来源：Christian Daily International / China Aid）

