以巴青年合唱團用歌聲宣揚平等共融價值

在以色列與巴勒斯坦局勢緊張的時期，一支由以色列與巴勒斯坦青年組成的合唱團登上《全美一叮》（又稱美國達人秀）的舞台，以歌聲傳遞正義、自由、平等和包容的訊息，期盼世界能邁向更加美好的未來。他們充滿情感的表演感動全場。



根據《以色列時報》報導，這支合唱團名為「耶路撒冷青年合唱團」（Israeli-Palestinian Youth Choir），成功在《全美一叮》晉級。他們演唱菲利·飛力普（Phillip Phillips）的名曲《Home》，打動了四位評委。



表演後，巴勒斯坦籍成員向評委介紹道：「我們是一群巴勒斯坦人和以色列人，深信透過音樂、合作與交流，可以建設一個充滿正義、自由、平等和包容的未來。」



當被問及如果贏得100萬美元獎金會怎麼使用時，一位以色列籍成員回應說：「我們將創造更多像這個合唱團一樣的空間，讓人們能夠彼此相遇、理解不同，進而推動改變。」



投票開始前，評委海蒂·克隆（Heidi Klum）對他們表示：「你們的歌聲令我非常感動，我也非常欣賞你們的和聲。」



猶太裔評委豪伊·曼德（Howie Mandel）也表達了相同的情感：「我也深受感動，這是一首世界的頌歌，我們都生活在同一個星球，謝謝你們來到這個舞台。」



索菲婭·維加拉（Sofia Vergara）補充道：「真是精彩，暖心，聲音美得令人驚嘆，這非常鼓舞人心，太棒了。」



以嚴厲著稱的西蒙·高維爾（Simon Cowell）也不禁讚賞：「我非常喜歡這個表演，你們透過友誼將一件非常複雜的事情演繹得如此美麗。」



最終，四位評委一致通過，讓這支以巴合唱團晉級下一輪，觀眾席上隨即響起熱烈掌聲。



節目主持人泰利·古斯（Terry Crews）在後台對這群充滿喜悅的年輕合唱團成員說：「你們現在代表了許多人，謝謝你們！」

