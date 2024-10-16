唐崇榮赴美洲巡迴佈道 強調耶穌是唯一通向神的道路

華人佈道家唐崇榮牧師於近期在巴西里約熱內盧的佈道會上強調，耶穌是猶太人，並指出「基督教的發源地在亞洲」。他表示，無論是東方還是西方的宗教都無法引導人走向真理，只有耶穌才能帶領人到神那裡，因為祂是「道路、真理、生命」。



南、中美洲巡迴佈道



唐崇榮牧師於今年8月至9月展開南、中美洲巡迴佈道，先後在智利聖地牙哥、阿根廷布宜諾斯艾利斯、巴西里約熱內盧和聖保羅等地的主日崇拜中講道，傳遞福音的信息。



耶穌是道路、真理、生命



在8月30日里約熱內盧的佈道會上，唐崇榮引用《約翰福音》14章6節：「耶穌說：『我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。』」他指出：「從來沒有人這樣說過，唯有耶穌基督。人的生活與這三者息息相關，唯有真正的生命是建立在真理的道路上。」



唐崇榮進一步闡明，這句話揭示了三個重要的真理：首先，人生需要尋找正確的方向；其次，人的本質是按神的形象被造，與動物不同，人類有良知和倫理道德的分別。



進化論與人類的獨特性



唐崇榮批評進化論過於淺顯，指出聖經提供了更深層次的意義。他強調，人類擁有良知，能感到羞愧，這是與動物本質上的區別。此外，無論是亞里士多德還是東方哲學家，都承認人類擁有獨特的心靈和思考能力。



基督教的發源地在亞洲



唐崇榮在講道中指出，西方文化強調推理、技術和知識，而東方文化則更加注重靈魂的成長與內心的淨化。他特別提到，基督教的耶穌是猶太人，基督教的發源地在亞洲，而歐洲的宗教則主要來自希臘神話。



宗教之間的差異



唐崇榮探討了不同宗教之間的差異，提問道：「每個宗教都聲稱擁有正確的道路，但這些道路真的一樣嗎？道教、回教與基督教之間的區別是什麼？」他強調，東方宗教注重心靈修行，而西方宗教強調理性思維，然而，唯有耶穌所宣告的「道路」是真正通向神的道路。



最終，唐崇榮總結道：「所有宗教都來自一位神，唯有耶穌能宣告『我就是道路、真理、生命』。只有祂，才能真正引導我們得救，並使我們在祂裡面重生。」

