教文館圖書設計展 設計師憂紙本書消失引發文化危機

位於東京銀座的基督教書店教文館近期舉辦了名為「一朵玫瑰就是一切......長尾優圖書設計展」的交流活動，邀請了書籍設計師長尾優分享他的設計理念。長尾優強調，書籍在文化與歷史中的重要角色，並對紙本書籍逐漸消失的趨勢表示深切擔憂。展覽吸引了約60位參加者，包括出版商、作者、書店從業者、教會牧者和學生。



據日本媒體《kirishin》報導，本次展覽於8月23日至9月1日舉行，旨在促進與會者之間的交流，並由長尾優親自主持。他出生於1959年，畢業於關西學院大學文學院，後來在東京的設計公司工作，曾與著名基督教設計師大髙重治（1908-2002）緊密合作。長尾優因設計Nikka威士忌的「鬍子叔叔」廣告而聞名，並於1992年成立了Logos Design，專注於書籍設計。



在交流會上，長尾優特別介紹了他為森一郎教授的新作《アーレントと赦しの可能性》（《漢娜·鄂蘭與寬恕的可能性》）設計的封面理念。該書封面使用了德國雕塑家恩斯特·巴拉赫的「漂流天使」雕像，長尾優指出這座雕像在納粹時期被摧毀，但仍表現出安靜的抵抗力量，這與書中討論的寬恕主題密切相關。



森一郎教授在書中借鑒了漢娜·鄂蘭的思想，他強調書籍的價值在於它為人類提供了思考的機會，儘管人們的記憶有限，但書籍能夠持續地支持和承載人類的歷史。



長尾優對當前出版業的現狀表達了深切的憂慮，他指出，隨著數位書籍的興起，傳統的紙本書逐漸減少，小鎮上的書店和圖書館也越來越少，這是一個「不可估量的文化損失」。他認為，書籍不僅是一種物質載體，更是文化和歷史的重要象徵。



活動最後進入讀者提問環節，討論氣氛熱烈。長尾優在回答讀者關於圖像與文本之間的關係時指出：「讀者往往會獲得與出版商原意完全不同的印象，這是讀者自由的體現。」他強調，書籍的設計充滿隱喻和象徵意義，讓人深入思考。

