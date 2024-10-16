如何在不想禱告時仍能持續禱告

如何將誡命轉變為屬靈習慣



禱告是基督信仰的基石，是與神直接溝通的管道，滋養我們與祂的關係。耶穌鼓勵我們禱告（馬太福音6:5-8）。使徒保羅也提醒我們要「不住的禱告」（帖撒羅尼迦前書5:16-18）。禱告應該像拿起手機與朋友聊天那樣自然。



然而，許多信徒在維持持續的禱告生活上感到困難，尤其是當動力減弱時。了解為什麼會這樣發生，以及如何克服，對於深化我們的屬靈旅程至關重要。



缺乏禱告動力的原因



有許多因素會消耗我們禱告的動力。繁忙的生活是最常見的原因之一。我們的日程安排充滿了工作、家庭責任、社交活動，以及無數分散注意力的事物。在被這些需求壓倒時，禱告很容易被擠到優先事項的底部。



情緒狀態也扮演著重要角色。焦慮、抑鬱，或僅僅是疲憊的感覺，會讓禱告看起來像是一個額外的負擔，而不是一種解脫的來源。在情緒波動的時刻，我們可能會難以找到合適的詞語或動力來禱告。



此外，屬靈的枯乾感也會導致缺乏動力。有時，我們可能感到與神的距離遙遠，禱告似乎沒有得到回應。這會引發一種徒勞感，甚至對禱告的有效性產生懷疑。



感覺往往會壓倒禱告的誡命與渴望



聖經明確指出禱告的重要性。帖撒羅尼迦前書5:17教導我們「不住的禱告」。腓立比書4:6則鼓勵我們「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神」。儘管這些誡命存在，我們的感覺往往比對經文的認知更能左右我們的行動。



感覺是強大且直接的，通常會在理性思考或屬靈操練生效之前驅動我們的行為。



當我們感到疲倦、焦慮或沮喪時，這些情緒可能會掩蓋我們對禱告的委身。人類傾向於尋求安慰、避免不適，這意味著我們可能選擇了更能立即滿足的活動，如看電視或瀏覽社交媒體，而不是進行禱告。



懷疑是一種情緒，可以用信心來取代



懷疑是自然的人類情感，但它可能成為禱告的一大障礙。當我們懷疑時，我們會質疑禱告的效力，質疑神是否願意回應，甚至質疑祂的存在。然而，信心可以取代懷疑。希伯來書11:1定義信心為「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據」。信心不依賴感覺；它堅立在神的應許上。



羅馬書10:17告訴我們「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的」。沉浸於經文中能加強我們的信心，提醒我們神的信實與祂的應許。隨著我們信心的增長，懷疑就會被取代，使我們即便在不想禱告時也更容易轉向禱告。



信心總是先於感覺



克服禱告動力不足的關鍵原則之一是要認識到信心必須先於感覺。



我們的屬靈旅程不應該被我們變幻莫測的情緒所左右，而是要錨定在對神堅定不移的信心之上。希伯來書13:8提醒我們「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠，是一樣的」。這種不變性為我們的禱告生活提供了一個堅實的基礎，無論我們的情緒如何變化。



在《原子習慣》一書中，詹姆斯·克利爾提醒我們：「你重複什麼，就會得到什麼。」這一原則非常適用於我們的禱告生活。培養禱告的習慣需要持續的實踐，即使我們不想禱告。隨著時間的推移，這種重複會加強我們的委身，並加深我們與神的關係。



建立良好的禱告習慣



要建立良好的禱告習慣，請遵循以下指南：



從小處著手並保持一致。每天撥出特定的時間禱告，將其作為不可妥協的日常部分。這可以是在早晨、午餐休息時間，或是睡前。保持一致性有助於將禱告融入日常生活，使其成為一天中自然且不可或缺的一部分。



創造有利於禱告的環境。找到一個安靜的地方，讓你可以不受干擾地專注禱告。一些人覺得使用禱告日記來記錄禱告事項和神的回應很有幫助，這也可以成為建立信心的工具。



將經文融入你的禱告。使用聖經經文來引導你的禱告，提醒你神的應許，幫助加強你的信心並消除懷疑。



呼求神



最終，我們必須承認等待一種感覺不是對每日禱告的承諾的替代品。情緒是短暫且不可靠的，而神對禱告的呼召則是恆久不變的。



通過每天堅持禱告，不論我們的感覺如何，我們與神的旨意保持一致，並向祂的轉化能力敞開心扉。



歷代志上16:11鼓勵我們：「要尋求耶和華與祂的能力，時常尋求祂的面。」這種持續的尋求不是基於我們的感受，而是基於我們對與神更親近的渴望。當我們持之以恆地禱告時，我們的信心得以加強，我們與神的關係更加深入，並且我們更加敏銳於祂的聲音。



禱告不僅僅是一種責任，而是一種特權，是我們屬靈旅程中的重要生命線。通過培養有紀律的禱告生活，我們尊榮神，信心成長，並從與主更親密的同行中經歷到平安與引導。



編譯於 Faith Biscuit，原文作者 Donald L. Hughes 是美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

