媽媽，妳是信仰中的主要影響者





85%的美國青少年繼承了母親的信仰認同



根據皮尤研究中心的調查，多數美國的母親在孩子13歲之前就將自己的宗教觀念傳給了他們。如果一位母親是基督的虔誠追隨者，她的孩子很可能會遵循這種模式。如果一位母親是不可知論者、享樂主義者或無神論者，她的孩子也很可能會採納這些觀點。父親不影響孩子的屬靈狀況嗎？有的，但影響力要小得多。皮尤研究中心發現，大多數情況下，已婚夫婦擁有共同的堅定信仰，而孩子的信仰結果也是類似的，整個家庭分享相同的價值觀。



然而，宗教異婚很普遍且呈上升趨勢。皮尤研究顯示，當父母擁有不同的宗教信仰時，孩子更有可能繼承母親的信仰身份。此外，美國有約四分之一的18歲以下孩子生活在單親家庭，而這些家庭大多數由母親主導。



母親不需要因為養育孩子而感到壓力。然而，事實是，她們確實有主要的責任要自己信靠基督，並有意識地將這種信仰傳給孩子。雖然孩子們可能在以後的生活中做出其他的信仰選擇，但母親必須在孩子13歲之前種下信仰的種子。家庭是信仰建立的場所，教會則是次要的輔助角色。



媽媽可以做的事



媽媽如何在孩子身上灌輸基督教信仰？以下是四種獨特且有趣的方法，幫助母親們在孩子年幼時以溫柔且充滿愛心的方式將基督教價值觀融入他們的生活。



在家中創造基督教文化環境



家庭環境在孩子早期的發展中起著至關重要的作用。母親可以通過融入基督教音樂、藝術和文學來創造一個充滿關愛的基督教環境。這可能包括播放適合孩子的基督教歌曲、展示反映基督教主題的藝術作品，或者閱讀帶有基督教價值觀和信息的兒童書籍。母親可以通過這樣的方式，讓孩子在充滿基督教文化的環境中潛移默化地接受正面的基督教理想。



講述具有基督教主題的故事



文學是我們基督徒傳遞信仰的核心方式之一，當然，孩子們天生就喜歡聽故事。母親可以藉此優勢，通過以引人入勝且適合孩子理解的方式分享聖經故事。這可以是睡前故事、用餐時講述，甚至可以通過創意方式如木偶戲或簡單的小劇場來呈現。孩子們甚至可以用積木創造角色，並用它們講述信仰故事。



母親可以通過選擇那些強調愛、寬恕和善良等基督教價值觀的故事，將這些原則巧妙地融入孩子的道德和靈性認知中。這些故事不必總是來自聖經，但它們是將神的話語力量引入孩子生活的絕佳途徑。



將禱告融入日常生活



母親可以通過將禱告自然地融入日常生活，教導孩子禱告的重要性。這不必是正式的或冗長的，簡單如餐前感恩禱告、早晨的保護與引導禱告，或睡前的感恩禱告即可。



通過這樣的方式，母親可以在孩子心中植入與神持續溝通的意識，並讓他們理解神在日常生活中的同在。很多時候，孩子會把禱告視為從神那裡索取東西的方式，媽媽們可以幫助孩子明白，神掌管著一切結果，並且即使這些結果來得出乎意料，都是為了我們的益處。



參與善行與服務



通過行動展示基督的愛與憐憫，對孩子來說是一堂有力的課程。這個話題如此重要，我專門為此寫了一整本書，包含了教導孩子如何善待他人的章節。



如果媽媽們期望自己的孩子善良，她們首先必須展示善良。母親們也可以參與社會服務，並讓孩子一同參與。服務他人的方式不勝枚舉，包括在當地庇護所做義工、為有需要的人準備餐食，或是對鄰居施予簡單的善行。這種實踐方法幫助孩子理解並實踐基督教的服務、愛和對他人的同理心原則。



每一種方法都提供了獨特、引人入勝且充滿愛心的途徑，幫助孩子在信仰中成長，並加深他們對基督教原則的理解。



當地教會可以做的事



之前我提到過，當地教會在塑造孩子信仰方面扮演著輔助角色。他們的主要功能是支持父母，尤其是母親，在孩子的靈性發展上。以下是一些當地教會可以採取的措施：



為母親設立導師計劃



教會可以建立導師計劃，將有經驗的基督教母親與較新或年輕的母親配對。這些導師可以分享智慧，提供靈性指導，並就如何將信仰融入家庭生活提供實用建議。



這種支持系統不僅增強了母親的信仰，還為她們提供了傳承信仰給孩子的工具和想法。對於那些認真想與孩子分享信仰生活的媽媽來說，來自曾經經歷過相同道路的其他女性的建議和見解將會受到歡迎。



面向家庭的信仰創意工作坊



教會可以組織以藝術、音樂和故事講述為主題的創意工作坊，專注於透過創作來建立信仰。例如，舉辦家庭藝術工作坊，母親和孩子共同創作基於聖經故事或基督教主題的藝術作品。



可悲的是，許多孩子對去主日學或教會產生抵觸情緒。然而，這類工作坊提供了一個有趣且引人入勝的方式，讓母親和孩子一起探索和表達他們的信仰，促進對基督教價值觀的更深入理解和聯結。



家庭信仰增強資源



教會可以策劃並提供資源，例如信仰主題的遊戲、書籍和多媒體內容，讓母親在家中使用。這些資源可以根據不同年齡段進行定制，確保內容適合並吸引孩子的注意，隨著他們的成長而持續有效。



透過這些資源，或許通過教會圖書館，當地教會可以幫助母親創造一個靈性充實的家庭環境，增強孩子在教會所學的內容。這是雙向的支持。



帶有信仰視角的育兒研討會



組織專注於基督教育兒視角的研討會或討論小組將會帶來好處。這些研討會可以涵蓋如平衡紀律與恩典、教導孩子禱告，或透過基督教的視角處理當代問題等主題。



大多數父母不知道如何在孩子的生活中建立信仰。這是一項需要學習的技能。通過提供這些教育機會，教會可以賦予母親知識和策略，以在育兒中以有意義和相關的方式融合她們的信仰。



以上每一項都提供了一種實際的方法，幫助當地教會支持母親在家庭中扮演信仰建立的重要角色，並且補充和加強她們在培養基督教信仰孩子方面的努力。



釋放你的潛能



我們有馬太、馬可、路加和約翰的福音。然而，每位母親都可以在孩子的生活中寫下新的福音，稱之為[您的名字]的福音。你的靈性生活和行為將影響你孩子和未來世代的生命，直到主的再來。不要把這看作是另一項繁重的父母責任，而是將其視為影響孩子追隨美好基督教生活的優先事項。



你可以在家中實現馬太福音28:19-20（大使命）。以喜樂的心來完成它。



編譯於 Faith Biscuit，原文作者 Donald L. Hughes 是美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

