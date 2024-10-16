聯合主席李在勛牧師回顧洛桑大會 分享亮點與未來的希望

在2024年9月22日至28日於韓國仁川舉行的第四屆洛桑世界福音大會結束後，《基督日報國際》有幸对大會聯合主席李在勛牧師進行獨家專訪。李牧師回顧了這次歷史性事件，表示該大會得到了眾多韓國教會的大力支持，吸引了來自200個國家和地區的近5400名參與者。他分享了自己的反思，談到了洛桑大會四的籌備反映了教會向南半球的轉變的歷史性變化；他希望韓國教會能真正成為全球基督身體的一部分；以及圍繞首爾聲明的一些動態；最後，他提到這次活動對他來說最大的亮點。



李在勛牧師擔任首爾恩惠教會的資深牧師，他指出自己在大會中的角色，顯示出洛桑大會四與以往大會的不同之處。這是洛桑50年歷史上首次明確承認教會向南半球的轉變，並將東道國的代表任命為大會聯合主席。他表示，以前並沒有這樣的職位。



李牧師的任命「意味著洛桑運動希望反映全球基督教地圖的變化，從全球北方和西方轉向南方和東方。而在南方和東方的中心就是韓國教會，」他說。



「他們希望承認多中心宣教的新現實，並強調與我們作為東道國的合作。」



作為聯合主席，李牧師表示他有機會推薦來自南半球地區（如亞洲和非洲）的領袖。其中一項具體推薦是當時擔任海外基督使团（OMF）主任的方嘉恩博士擔任程序主席。



「他根據《使徒行傳》計劃和設計了整個程序。從聖經講解到各個大會主題，所有不同的程序元素都來自《使徒行傳》，這非常符合聖經和宣教的精神，」李牧師說。



在1974年的洛桑大會、1989年的馬尼拉大會和2010年的開普敦大會上，前三位程序主任都是西方領袖。這一次，情況有所不同，李牧師對此變化感到非常高興，因為他認為在第四屆大會上，南半球的聲音得到了更強的表达。



韓國教會可以真正成為全球教會的一部分



談到韓國在洛桑四的參與，李牧師表示，他希望韓國教會能夠向全球教會學習，獲得更全球化的視野。



「多年來，韓國教會一直與其他教會隔絕。韓國作為一個單一民族，擁有共同的遺產，他們學會了成為一個身體。在很長一段時間裡，他們一直充滿活力，並在世界上產生了影響，但他們尚未真正全球化，」李牧師說。



他相信，這次全球大會幫助韓國基督徒真正成為全球教會的一部分。



「韓國教會的領導層和會眾接觸到了來自世界各地教會的許多聲音。尤其是當我們聽到來自被迫害國家教會的聲音時，我們學到了很多。我們也可以反思我們的過去，回憶起我們祖先因信仰受到迫害的時光，」他說。



同樣，他希望洛桑運動能夠幫助韓國傳教士更好地融入全球宣教網絡。作為世界第二大宣教派遣力量，數千名韓國傳教士已被派往世界各地。但李牧師認為，他們尚未學會與其他國家的傳教士共同合作。



「他們缺乏合作的精神，」他提到這次洛桑大會的一個核心主題。「他們雖然在一起工作，但僅限於韓國網絡，而不是包括其他國家傳教士的全球網絡，」他補充道，並希望他們能夠擴展合作關係，甚至通過洛桑運動作為平台。



除了合作的需要，這次洛桑大會還強調了將職場人士納入參與大使命的重要性。大會強調，履行大使命並不僅限於牧師、教會領袖和傳教士，而是需要教會中每一個人的參與。



當被問及這一重點在韓國教會的反響時，李牧師表示，這是一個已經得到認可的問題，許多教會已發展出與職場相關的事工。「這就是為什麼這次大會邀請了許多職場領袖。在韓國參與者中，不僅有牧師和傳教士，約有30%是職場領袖，」他說。



大使命報告與首爾聲明提出了新方法



以往的洛桑大會都留下了以大會為基礎形成的文件遺產，包括1974年的洛桑公約、1989年的馬尼拉宣言和2010年的開普敦承諾。在韓國，許多參與者在大會即將開始的幾個小時前看到首爾聲明作為最終成果時感到意外。



領導層花費了很多精力來解釋，首爾聲明與以前的洛桑文件不同，它是對早期文件和四月發布的《大使命狀態報告》的補充，旨在「告知和啟發」一週內的對話，而非總結討論。然而，有人指出文件中的語言暗示該聲明是代表與會者由大會發布的。



隨後，僅在一兩天後，與同性戀問題相關的兩個段落進行了修改，這再次引起了關注，並導致進一步請求對聲明開放反饋。最終，洛桑領導層在週末宣布，將邀請參與者分享他們的意見，洛桑的神學工作組將與高級領導團隊一起決定下一步措施。



當被問及圍繞首爾聲明的動態時，李牧師承認「在溝通上確實存在一些錯誤」。但他也指出，洛桑並沒有關於聲明如何制定、處理和發布的明確協議。



「在洛桑一會上，約翰·斯托特在會議期間撰寫了洛桑公約。第二次會議情況有所不同。在第三屆大會上，最終文件直到會議幾個月後才發布。因此，並沒有確切的協議，」他說。



李牧師補充說，當洛桑全球執行董事邁克爾·吳博士在大會第一天發布聲明時，他沒有看到任何問題，因為當參與者提出意見時，洛桑領導層表現出了靈活性。「他們很開放，想要接收參與者的反饋，並會在有限的範圍內討論和修訂，」他說。



他還提到，在洛桑四上出現了幾種新的方法，例如在大會之前發布《大使命狀態報告》。以往的活動中沒有類似的內容，所以他認為這是一個好的發展。



「韓國教會非常渴望維護聖經標準」



當更具體地被問及本週早些時候與同性戀相關的段落所做的修改時，李牧師表示，這些修改是應韓國教會的請求做出的。他指出，即使在其他國際場合或政治事件中，東道國也可能影響最終文件的某些元素。由於這將被記住為首爾聲明，因此東道國的教會對他們希望看到的某些方面提供了反饋。



李牧師指出，韓國教會認為「歐洲和北美在這方面非常自由」，並擔心「他們已經偏離了聖經標準」。他評論說，在西方國家，這個問題的看法與世界其他地方不同。「在亞洲和非洲的背景下，保護社會和教會不走向那條道路非常重要。因此，韓國教會非常渴望保護這個聖經標準，」他說，並補充道，由於大會在這個國家舉行，他很感激韓國教會禮貌地請求做出這些小改動得到了滿足。



這個問題對韓國信徒的重要性在一些團體在大會前和首爾聲明發布時表達的擔憂中也顯而易見。



「有些人誤解了該聲明，因為其微妙性非常複雜。性別和性取向的話題有時非常複雜，而沒有文化背景的情況下，事情在翻譯時會失去意義。但當最終版本出來時，我們可以準確地翻譯，我認為爭議已得到澄清，」李牧師說。



聚焦世界使命，接觸韓國的下一代



當被問及他認為大會和首爾聲明的遺產可能是什麼時，李牧師表示，他相信「這取決於我們如何更廣泛地傳播和溝通這一文件。」



「洛桑不是一個組織，而是一個基於志願者的運動，」他說。因此，他認為他們應該主要關注使命工作中的合作，強調「我們必須專注於世界使命。」他還表示，他將繼續為這個運動祈禱，以便在大會後考慮下一步行動。



在觀察韓國教會的需求時，其中一個突出的問題是如何接觸下一代。李牧師承認，確實需要改變。



「首先，我們必須糾正我們對待下一代的方式。我們必須改變，以更謙卑和真誠的態度展現福音的生命，」他說。他還認為，需要發展新的技能，「以向在數字革命時代成長的新一代傳福音。」



「我們必須制定新的福音策略，特別是為了接觸數字一代，即所謂的數字原住民，」他說，並強調這是「一種完全不同的文化。」因此，他表示，接觸他們需要一種跨文化的事工。「他們與我們不同，因此我們必須克服障礙。」



福音中的和解



最後，被問及在大會上最令他印象深刻的時刻是什麼，李牧師回答：「與我的日本同僚的聖餐禮儀，」他指的是大會最後一天的閉幕會議，他與日本洛桑主席黑澤正典博士共同主持了聖餐禮儀。



「這是和解的象徵，」李牧師說。「我們談到了我們曾受到日本的迫害，但在福音中，我們可以互相和解。我們希望在福音中展現這種和解。」



「那是我心目中的亮點。」

