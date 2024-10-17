「1919要救要救」！團體發起台北騎單車救助急難家庭

基督教救助協會推動「第23屆1919愛走動--急難家庭救助計畫」，並籌辦「1919愛走動--台北陪騎」單車公益活動，旨在幫助急難弱勢家庭渡過難關。



自2024年9月起，基督教救助協會持續推動「第23屆1919愛走動--急難家庭救助計畫」，並將舉行「1919愛走動--台北陪騎」單車公益活動。活動報名費扣除成本後，將全數捐助1919愛走動，幫助受助家庭走過人生的艱難時期。



活動口號「1919，要救要救」旨在號召全台的愛心車友邀請親朋好友，一同扶老攜幼參與，透過公益與運動的結合，將愛心傳遍全台，讓每個需要救助的急難家庭都能獲得即時幫助。



活動贊助者美利達公司特助楊國華在報名啟動日表示：「1919愛走動的初衷，就是希望愛心能夠遍及台灣的每個角落。」基督教救助協會桃竹苗區辦事處主任林金法則呼籲大眾踴躍參與，「這是送給貧困家庭的溫暖，贊助他們走過人生的低谷，迎向生命的春天。」



主辦單位指出，過去20年，透過愛心騎腳踏車行動，已資助超過15,300個急難家庭。他們呼籲大家：「用陪騎的雙腳陪伴急難家庭走過難關，邀請喜愛單車運動的朋友積極參與！」



活動資訊





活動日期：2024年12月21日（星期六）上午6:30集合

陪騎路線：從台北凱達格蘭大道（外交部前）出發，騎至新店陽光橋天空廣場，全程約17公里。

